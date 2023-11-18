أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، نقلًا وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء 6 شهداء في غارة للاحتلال على منزل بدير البلح في غزة.

وفي وقت سابق، أفادت "القاهرة الإخبارية"، بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أكد تلقيه طلبًا لإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية.

و خرج 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض؛ بحسب إعلام فلسطيني.