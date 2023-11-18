ads
السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يطلب إخلاء مجمع الشفاء خلال ساعة

مجمع الشفاء في غزة
مجمع الشفاء في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منح الأطباء والمرضى والنازحين مدة ساعة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية، في وقت سابق، وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع.

وقال "أبو سلمية" إن أكثر من 54 شخصًا في العناية المركزة استشهدوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي للمستشفى.

ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.

مجمع الشفاء جيش الاحتلال الاحتلال