جيش الاحتلال يطلب إخلاء مجمع الشفاء خلال ساعة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منح الأطباء والمرضى والنازحين مدة ساعة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية، في وقت سابق، وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع.

وقال "أبو سلمية" إن أكثر من 54 شخصًا في العناية المركزة استشهدوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي للمستشفى.

ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.