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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 6 أشخاص على الأقل في زلزال بقوة 6.7 درجة في الفلبين

زلزال
زلزال
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قال مسؤولو إدارة الكوارث في الفلبين، اليوم السبت، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم؛ جراء زلزال ضرب جنوبي البلاد بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر.

وأشارت السلطات - وفقا لصحيفة "فيل ستار" الفلبينية - إلى أنه جار البحث عن مفقودين جراء الزلزال.

من جانبه.. قال أجربينو داسيرا مدير مكتب إدارة الكوارث بمدينة "جنرال سانتوس" في إقليم "ساوث كوتاباتو"، إن رجلا وزوجته لقيا حتفهما عندما انهار عليهما جدار خرساني، في حين لقيت امرأة أخرى حتفها في مركز للتسوق بالمدينة.

بدوره، أكد أنجيل دوجادوجا مسؤول الاستجابة للكوارث في بلدة "جلان" الساحلية، أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بالقرب من مركز الزلزال في إقليم "سارانجاني"، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن آخرين، فُقدا بعد وقوع انهيار أرضي.

وفي مقاطعة "دافاو أوكسدينتل".. لقى شخص، يبلغ من العمر 78 عاما، مصرعه؛ جراء سقوط صخرة عليه. 

يشار إلى أن الفلبين تقع ضمن "حزام النار" في المحيط الهادي، حيث يتكرر وقوع الزلازل والأنشطة البركانية.

زلزال الفلبين