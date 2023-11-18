الاحتلال الإسرائيلي يقصف منازل ومركزا ثقافيا ومسجدا وسط وجنوب قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، فجر السبت، منازل، ومركزا ثقافيا، ومسجدا وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع حزام ناري متواصل على شمال القطاع.

وقالت مصادر طبية بالقطاع، إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدت لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، مضيفة أن طيران الاحتلال الحربي قصف مركزا ثقافيا في رفح، ومنزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص.

واستهدف الطيران الحربي للاحتلال، المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبذلك تكون قوات الاحتلال استهدفت أكثر من 192 مسجدًا في القطاع، دمر منها بشكل كامل 56 مسجدا.

وتواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها في محيط منطقة أبو إسكندر، ومخيم جباليا شمال مدينة غزة، وواصلت طائرات الاحتلال الحربية شن حزام ناري على بيت لاهيا، وجباليا، وبيت حانون، شمال القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس؛ ما أدى لاستشهاد نحو 26 شخصًا أغلبهم من الأطفال، وأصيب العشرات.

وشنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.