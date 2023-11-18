حلقة تاريخية عن أرض فلسطينية| «الدحيح» تريند بعد كشفه أساطير اليهود الوهمية لمذبحة إسرائيلية.. ورئيس تحرير البرنامج: «شعرت بضيق»

أصبح أحمد الغندور أبرز صانعي المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي، حديث رواد السوشيال ميديا، وذلك بعد عرضه لحلقة جديدة من برنامجه «الدحيح»، والتي تناولت تاريخ مأساة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية التفكير في إنشاء وطن لليهود واستكمالًا للهدف الصهيوني الرئيسي المتمثّل بعملية التطهير العرقي للبلاد، بقوة السلاح والترهيب للسكان تمهيدًا لتهجير أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين وحتى يومنا هذا.

ونرصد عبر «البوابة نيوز» تفاصيل حلقة صانع المحتوى أحمد الغندور، وحكاية المذبحة الإسرائيلية التاريخية لأهالي مدينة الطنطورة، والتعليق رئيس تحرير البرنامج بعد مشاهدته الحلقة، وذلك خلال السطور التالية..

تناولت حلقة «الغندور»، تاريخ معاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي والتي جاءت تحت عنوان «فلسطين.. حكاية الأرض»، حيث تسبب اليهود في تدمير الأراضي الفلسطينية وقاموا بتحويلها إلى مستوطنات، بينما بقيت مدينة غزة تقاوم لتتحول أرضها خلال الحرب الأخيرة إلى مقبرة جماعية لأهلها.

كشف مقدم برنامج «الدحيح»، عبر قناته بموقع «يوتيوب»، عن كواليس الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، وحجم الإبادة والتطهير، وأوضح أن هناك عددًا من المصادر الإسرائيلية التي حاولت أن تحفر في النكبة، وكان مصيرهم مؤسفا وتم التنكيل بهم، حيث حملت الحلقة عنوان «فلسطين حكاية أرض».

مذبحة مدينة الطنطورة

وتحدث «الغندور» في الحلقة عن تاريخ مدينة كانت في الأصل فلسطينية تسمى « الطنطورة»، تقع بالقرب من حيفا، وكان عدد سكانها يبلغ حوالي 1500 في عام 1945، حيث كان يعيش على أرضها أهالي فلسطين، حتى جاء اليهود وقاموا بمهاجمة أهلها وكانت حرب غير متكافئة تماما إلى أن استسلم أهلها ولكن كان هذا الاستسلام بداية لأهوال ومذبحة شنيعة شهد بها التاريخ على إجرام اليهود بحق الشعب الفلسطيني وأهالي المدينة، وبدأت المذبحة بحق أهالي القرية غداة احتلالها مباشرة.

وقعت مذبحة الطنطورة عام 1948، والتي حدثت بعد شهر تقريبًا من مذبحة دير ياسين، وبعد أسبوع واحد من إعلان قيام الدولة الإسرائيلية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي القرية، أولًا بقصفها من البحر قبل عملية المداهمة، وتواصل الهجوم حتى اليوم التالي حتى تمكنوا من احتلالها، وبدأت المذبحة بحق أهالي القرية عقب احتلالها مباشرة.

واستشهد في تلك المذبحة أكثر من 200 فلسطيني، وتم تجميع رجال في مجموعات من ستة إلى عشرة أشخاص في مقابر جماعية في مقبرة القرية، وأجبروا على حفر خنادق أصبحت مقابرهم، بعد أن أُطلقوا عليهم النار ودفنوا فيها جماعات.

وأشار الدحيح في حلقته قائلا: «إنه يوجد عدد من الأصوات القليلة الإسرائيلية التي حاولت أن تحفر في النكبة، ولكن كان مصيرهم مؤسفا، وكان منهم تيدي كاتس واللي عمل لقاءات مع قدامى المجندين الإسرائيليين، واللي إترفع ضده قضية تشهير، وسحبت رسالة الماجستير الخاصة به، وانتهى كاريره الأكاديمي تمامًا، وهناك أمثلة كثيرة لأشخاص رووا عن النكبة في إسرائيل».

قانون النكبة لمنع الحديث عن الحرب العربية الإسرائيلية

وتحدث أحمد عن قانون النكبة لمنع الحديث عن الحرب العربية الإسرائيلية، حيث قال أنه في عام 2011 الكنيست الإسرائيلي وافق على قانون عرف باسم قانون النكبة، الذي يعطي الحق لوزارة المالية إنها تمنع التمويل والدعم الحكومي عن أي مؤسسة تتحدث عن النكبة، وبالفعل هناك العديد من الأفلام منعت من التصوير، لأنها كانت تتحدث عن النكبة، بالإضافة إلى المؤلفات والأبحاث والكتب التي منعت من الخروج للنور، وكل دا بسبب رغبة إسرائيل في عدم إفساد القصة التي صنعتها عن نفسها.

أكاذيب اليهود الوهمية

واستكمل الدحيح حديثه: «هناك عدد من الأساطير ترويها إسرائيل للأطفال في المدارس، كسردية وطنية، وتتضمن مجموعة من الأكاذيب، وتبدأ القصة بالممالك اليهودية على أرض فلسطين واللي دمرت وهدم معها معبد سليمان.

وتابع: «في سنة 70 ميلادية تشتت اليهود في كل بقاع الأرض ولمدة 2000 سنة تعرضوا لكل أشكال التمييز والاضطهاد، وفي محاولة للنجاة قرر باقي اليهود أن يعودوا لأرض الأجداد، وده الجزء الأول من القصة وفيه بتقدم إسرائيل نفسها».

وأوضح الدحيح: الشرير الأول في القصة الإسرائيلية هو الانتداب البريطاني، واللي كان الهدف منه تعطيل هجرات اليهود ويحاول إجهاض حلمهم في بناء دولة، واللي كان بيمنعهم من ترك المحارق في أوروبا ويأملون في وطنهم الجديد.

ترجمة حلقة فلسطين إلى اللغة الإنجليزية

أعلن أحمد الغندور عبر صفحة «الدحيح» على «فيسبوك» بعد نجاح الحلقة، أنه تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، وذلك استجابة لطلب المتابعين، حتى تصل رسالة الحلقة وما تتضمنه من وثائق ومؤلفات إلى العالم كله.

حلقة الدحيح تتصدر التريند

وقال «الغندور» خلال الحلقة: «رغم من أن إسرائيل لا تحتل غزة عسكريا، إلا أنها حولتها لسجن كبير هي بس معاها مفتاحه، في انتهاك كامل لاتفاقية جنيف»، وتصدرت الحلقة تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة وحققت ملايين المشاهدات.

رئيس تحرير برنامج الدحيح: شعرت بضيق

وعلق رئيس تحرير برنامج الدحيح على حلقة اليوتيوبر أحمد الغندور الشهير بـ الدحيح والتي أثارت ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت ملايين المشاهدات، حيث قال أحمد مجدي، رئيس تحرير البرنامج، «إنه على عكس المتوقع، بدل ما أشعر بالسعادة، شعرت بضيق غير مفهوم وارتباك».

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يوسف ابن أختي كلمني النهارده بكل فخر، عشان يقولي إن المُدرِّسة في الفصل خلت كل الأطفال يصقفوا له، لإن خاله -إللي هو أنا بطبيعة الحال- هو اللي كاتب حلقة الدحيح حكاية الأرض. وعلى عكس المتوقع، بدل ما أشعر بالسعادة، شعرت بضيق غير مفهوم وارتباك.