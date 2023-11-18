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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في طوباس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر لـ"وفا"، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأعلن الأطباء عن استشهاده فور وصوله المستشفى، وهو الشاب عمر الشحروري (18 عاما).

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.

فلسطين شهيد إصابتان رصاص قوات الاحتلال