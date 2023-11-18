تعرف على مكرمين الدورة التاسعة لمهرجان الحرية المسرحي

يُكرم مهرجان الحرية المسرحي، 5 رموز مسرحية من أبناء مدينة الإسكندرية، في حفل ختام فعاليات الدورة التاسعة التي تحمل اسم فنان الشعب سيد درويش، في السابعة مساء غدِِ الأحد، بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية.

مصطفى درويش

يضم التكريم الفنان ومهندس الديكور مصطفى درويش، والذي تعلم الديكور المسرحي على يد أساتذته سيف وانلي، وعبد الله العيوطي ضمن دراسته بكلية الفنون الجميلة، حتى تطورت خبرته بالعمل مع الأساتذة حسين جمعة، وشادي عبدالسلام، وصلاح مرعي، وقام بتصميم وتنفيذ عدد من الأعمال المسرحية التي يصعب حصرها، وقد نال عنها العديد من الجوائز في مجال السينوغرافيا.

كما استهواه التمثيل، وانضم لجماعة اﻻجتياز وستوديو الدراما، ثم فرقة إسكندرية، وبعدها الفرقة القومية، حيث لعب أدوارا مميزة خلال مشواره الفني توج بعضها بالجوائز والتغطية الإعلامية مع الأساتذة كرم مطاوع، وحسن عبدالسلام، وهاني مطاوع، وحسين جمعة، ومحمد غنيم، وغيرهم.

واتجه للإخراج فقدم بعض الأعمال لفرق الثقافة أهمها: "مركب بلا صياد، ويرما، والخادمة" لفرقة اﻻنفوشي، و"ملحمة السراب" لفرقة إسكندرية القومية، ومسرحية "الجراب" للمسرح المتجول التابع للبيت الفني للمسرح.

اهتم «درويش» بفن الحكي وعلاقته بالمسرح فاعد واخرج تجربته الفريدة "حكايات بنت البقال" بالتعاون مع الحكاءة الموهوبة عارفة عبد الرسول، والتي تعتبر انطلاقتها للنجومية فيما بعد، حيث قدما أربعة أجزاء حتى الآن حظيت بتفاعل جماهيري وإشادات نقدية داخل مصر وخارجها وشاركت في مهرجانات حكايا، والملتقي التربوي بالأردن، وملتقى الجني ببيروت، وتجولت بالإمارات، وسورية، وفلسطين، وتونس، والجزائر، وفرنسا، وجنوب أفريقيا.

أما عن التمثيل السينمائي فقد شارك في بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية وحصل على جائزة التمثيل الأولى بمهرجان الساقية في دورته الخامسة عشر عام 2018.

عصام بدوي

الفنان عصام بدوي، هو ممثل ومؤلف ومخرج ومدرب تمثيل، فقد حصل على دورات تدريبية ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية من عام 1987 وحتى 2018 والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة مع أساتذة مختصين من المعهد العالي للفنون المسرحية.

شارك في العديد من العروض المسرحية كممثلا وحصل على العديد من جوائز التمثيل في الطلائع والشباب، كما شارك في عدد من المسلسلات والأفلام مثل "الصفارة، وجت سليمة، وبالطو، واتنين للايجار، وأبو نسب"، ثم ألف مسرحيات للأطفال بالشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم ومسرحيات خاصة للشباب وأخرى خاصة بذوي القدرات الخاصة.

كما عمل كمساعد مخرج للأساتذة "مرسي إبراهيم، وعادل شاهين، ناجي أحمد ناجي، وكان مخرجًا لمديرية الشباب والرياضة لطلائع الموهوبين من عام 1984 حتى عام 1997، ومخرج مكتب الوزير لذوي الهمم من عام 2013، ومدرب ومشرف عام على الورش الفنية لذوي الهمم بمركز الحرية للإبداع من عام 2019 وحتى الآن.

وحصل على العديد من الجوائز منها: أفضل مخرج للصم والبكم في الحلم المصري، وأفضل مخرج للفريق الذهني بالحلم المصري، وأفضل مدرب لذوي القدرات من وزارة الشباب والرياضة.

إسلام عبد الشفيع

تخرج الفنان إسلام عبد الشفيع في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم "التمثيل والإخراج"، ويعمل فنان بفرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، في الفترة من ۲۰۱۲ حتى الآن، ونائبا لمدير فرقة مسرح الإسكندرية سابقا بمسرح بيرم التونسي، ومديرا لفرقة مسرح الإسكندرية سابقا بمسرح بيرم التونسي، ومدربا للتمثيل في الورش التابعة للثقافة الجماهيرية بالإسكندرية – مصر منها: ورشة" التركيز المتعدد "بقصر ثقافة مصطفى كامل"، وورشة" ارتجال" بقصر ثقافة التذوق، وورشة "نجوم المستقبل" بالبيت الفني للمسرح، وورشة "ستوديو الممثل" بمركز الحرية للإبداع، وورشة "ابدأ حلمك" الدفعة الأولى والثانية، وممثل ومخرج في العديد من العروض المسرحية بالتربية والتعليم والبيت الفني للمسرح، والثقافة الجماهيرية، والفرق المستقلة، وعروض القطاع الخاص ومسرح الطفل. في الفترة من ۱۹۹۷ وحتى الآن، وآخرها مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" بموسم الرياض.

كما شارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان نقابة المهن التمثيلية- برئاسة الدكتور أشرف زكي، وعضو لجنة تحكيم بمهرجان الحرية للإبداع، وعضو لجنة تحكيم بمهرجان إسكندرية المسرحي الدولي.

نال العديد من الجوائز منها: جائزة أحسن ممثل بالمهرجان القومي للمسرح عام ۲۰۱٤" عن مسرحية "القصة المزدوجة" للدكتور بالمي، وجائزة أحسن ممثل دور ثاني الهيئة العامة لقصور الثقافة عام ۲۰۱۰" عن مسرحية "فاوست والأميرة الصلعاء".

كما كرم من تليفزيون الإسكندرية للتعاون وجهوده معها في احتفالها باليوبيل الفضي، وأكاديمية الفنون- المعهد العالي للفنون المسرحية، بمهرجان المسرح العربي الدورة الثالثة.

ياسر ياسين

اسم الراحل ياسر ياسين، فهو ممثل ومخرج سكندري قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة أهمها: كمخرج "آخر الشارع، وآخر المطاف، وحلم ليلة صيف"، وكممثل "ساعة لقلبك، وعريس لبنت السلطان، وشهرزاد".

حاز على العديد من الجوائز، وهي: أفضل مخرج بمهرجان المسرح العربي، وأفضل مخرج وممثل بمهرجان نوادي المسرح، وأفضل مخرج بمهرجان الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورحل عن عالمنا في حادث حريق مسرح بني سويف عام ٢٠٠٥.

آية علي

اسم الفنانة الشابة الراحلة آية علي، فقد تخرجت في كلية الآداب قسم الدراسات المسرحية جامعة الإسكندرية، وعضو نقابة المهن التمثيلية.

شاركت في عدد من العروض المسرحية منها: "حدث أثناء الخطاب، وبوهيميا، والمخطط، و١٨ يوم تحت الأرض".

المهرجان ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وبرعاية وزارة الثقافة، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة سميرة عبدالعزيز، وقد شارك في هذه الدورة 14 عرضًا مسرحيًا، قدمت على خشبة مركز الحرية للإبداع بمدينة الإسكندرية.

كما تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية الدكتور أسامة رؤوف "رئيسا"، وعضوية كل من: الفنان عمرو عبدالعزيز، والدكتور إبراهيم حجاج، والدكتور محمد عبد السلام، والدكتورة نيفين محمد كمال، والكاتب حمدي زيدان، والفنان إيهاب يونس.