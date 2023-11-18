عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي متواصل على خان يونس وشمال القطاع

قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد نحو 20 مواطنا أغلبهم من الأطفال، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية لـ "وفا"، إن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لارتقاء 20 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.

وفي السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وجنوب القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار.