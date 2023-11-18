بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية أمس الجمعة، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.19%، عند 11.947،56 نقطة.



وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.21% ليستقر عند 977،6 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.22 % بمجموع 881،86 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.12 % بمجموع 11.057،18 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 108 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 612 مليار درهم مغربي.