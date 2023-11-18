تصفيات كأس العالم 2026| منتخب كوت ديفوار يتفوق على مصر في غزارة الأهداف.. وتونس ومالي والكاميرون يحصدون الثلاث نقاط

انتهت مباريات الجولة الأولى من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2023، بنتائج كبيرة في أبرز الملاعب.

وتستعرض «البوابة نيوز»، في السطور التالية، أبرز نتائج مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

مباراة كوت ديفوار وسيشل

وشهدت مباراة كوت ديفوار وسيشل، نتيجة عريضة حيث فاز المنتخب الإيفواري بنتيجة 9-0، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إبيمبي الأولمبي، أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية 2023.

افتتح سباستيان هالير مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، التهديف في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، وأضاف إبراهيم سنجاري الهدف الثاني في الدقيقة 24، وعزز سيمون أدينجرا بالهدف الثالث بالدقيقة 36، قبل أن يحرز كريم كوناتي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وسجل سيكو فوفانا لاعب النصر السعودي خامس الأهداف في الدقيقة 60، وأحرز حامد تراوري الهدف السادس في الدقيقة 77، وجاء الهدف السابع في الدقيقة 84 من ركلة جزاء عن طريق جان فيليب كراسو، ثم عاد حامد تراوري وكريم كوناتي بهدفين في الدقيقتين 90+4 و90+5.

وبهذه النتيجة، تفوق منتخب كوت ديفوار على المنتخب الوطني في الغزارة التهديفية بالتصفيات الحالية، حيث أصبح صاحب أعلى سجل تهديفي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ فاز منتخب الفراعنة على جيبوتي بسداسية نظيفة.

ويتصدر كوت ديفوار جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بوروندي والجابون.

مباراة تونس وساو تومي

واكتسح منتخب تونس، نظيره ساو توني برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وجاءت أهداف المنتخب التونسي، عن طريق ياسين مرياح، يوسف المساكني، حمزة رفيعة فراس بالعربي، خلال الدقائق 37 و53 و 79 و88 على الترتيب.

وبهذا الفوز، ارتقى منتخب نسور قرطاج لصدارة المجموعة الثامنة، متفوقًا بفارق الأهداف على غينيا الإستوائية ومالاوي.

مباراة مالي وتشاد

وبمشاركة أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فاز منتخب مالي على تشاد بثلاثية مقابل هدف على ملعب استاد 26 مارس.

وشارك ديانج في المباراة حتى الدقيقة 58، حيث حل زميله نيني دورجيليس بدلًا منه، ليسهم في حصد منتخب بلاده للثلاث نقاط.

تقدم المنتخب المالي أولًا عن طريق كامودي دومبيا بالدقيقة 45، ثم أدرك ماريوس موانديلمادجي التعادل بالدقيقة 53، ثم عاد رفاق ديانج للتقدم عن طريق يوسف نياكاتي بالدقيقة 77، ثم أحرز إبراهيما سيسوكو الهدف الثالث بالدقيقة 81.

وبهذا الانتصار، حل منتخب مالي في وصافة جدول ترتيب المجموعة التاسعة، خلف جزر القمر المتصدر بفارق الأهداف.

مباراة الكاميرون وموريشيوس

وتغلب منتخب الكاميرون على موريشيوس بثلاثية نظيفة على ملعب جابوما، حيث جاءت الأهداف عن طريق بريان مبيومو في الدقيقة 45+2، وجورج كيفين نكودو بالدقيقة 87، واختتم فرانك ماجري الثلاثية في الدقيقة 90+2.

وتصدر المنتخب الكاميروني بهذا الفوز، جدول ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب ليبيا.

مباراة بوركينا فاسو وغينيا بيساو

وتعثر منتخب بوركينا فاسو أمام نظيره غينيا بيساو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد مراكش الكبير بالمغرب، لتخدم النتيجة المنتخب الوطني، حيث يقع منتخب الفراعنة مع هذين المنتخبين في المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، رفقة سيراليون وجيبوتي وأثيوبيا.

أحرز مانويل بالدي، هدف التقدم لصالح غينيا بيساو في الدقيقة 20، قبل أن يسجل برتراند تراوري هدف التعادل لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.

وبهذا التعادل، احتل منتخب بوركينا فاسو، وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد نقطة وحيدة، وحل منتخب غينيا بيساو ثالثًا بنفس النقطة، وجاء منتخبا أثيوبيا وسيراليون رابعًا وخامسًا برصيد نقطة لكل منهما، بينما تذيل جيبوتي الترتيب بلا نقاط، بعد خسارته من منتخب مصر بسداسية نظيفة، ليتصدر رجال الفراعنة الترتيب بـ3 نقاط.