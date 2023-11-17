استشهاد مدير مستشفى الوفاء في قصف إسرائيلي بوسط غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن مدير مستشفى الوفاء استشهد في قصف إسرائيلي بمنطقة الزهراء وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكدت القاهرة الإخبارية، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أكد تلقيه طلبًا لإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية.

وخرج 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض؛ بحسب إعلام فلسطيني.