ads
السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشهاد مدير مستشفى الوفاء في قصف إسرائيلي بوسط غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن مدير مستشفى الوفاء استشهد في قصف إسرائيلي بمنطقة الزهراء وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكدت القاهرة الإخبارية، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أكد تلقيه طلبًا لإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية.

وخرج 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض؛ بحسب إعلام فلسطيني.

اعلام فلسطين الأراضي الفلسطيني