مجموعة مصر.. منتخب بوركينا فاسو يتعثر أمام غينيا بيساو بتصفيات مونديال 2026

تعثر منتخب بوركينا فاسو، مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره غينيا بيساو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد مراكش الكبير بالمغرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وحملت هذه المباراة، أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الوطني، حيث يقع مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو في المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، وذلك رفقة سيراليون وجيبوتي وأثيوبيا.

وكان منتخب بوركينا فاسو متأخرًا في نتيجة الشوط الأول بهدف للا شئ، وأدرك التعادل في الشوط الثاني، ليخرج منتخب غينيا بيساو ومضيفه اليوم بنقطة من التعادل الإيجابي.

أحرز مانويل بالدي، هدف التقدم لصالح الضيوف في الدقيقة 20، قبل أن يسجل برتراند تراوري هدف التعادل في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.

وبهذا التعادل، احتل منتخب بوركينا فاسو، وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد نقطة وحيدة، وحل منتخب غينيا بيساو ثالثًا بنفس النقطة، وجاء منتخبا أثيوبيا وسيراليون رابعًا وخامسًا برصيد نقطة لكل منهما، بينما تذيل جيبوتي الترتيب بلا نقاط، بعد خسارته من منتخب مصر بسداسية نظيفة، ليتصدر رجال الفراعنة الترتيب بـ3 نقاط.