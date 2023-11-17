حملة فريد زهران : نحتاج لإصلاح سياسي واقتصادي حقيقي



قالت مريم عادل مسؤول الملف السياسى بحملة فريد زهران:احنا ليه محتاجين تغيير اصلا، محتاجين تغيير لأننا نحتاج إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي.

وأكدت أن سعر الدولار تجاوز ال 50 جنيه وتجاوز سعر كيلو السكر 50 جنيه أيضا، وكل السلع أسعارها ترتفع مع زيادة التضخم وتسجيل أرقام غير مسبوقة وأكثر من 40% من المصريين تحت خط الفقر.

وأوضحت مريم عادل الحاجة لتغيير السياسات الاقتصادية التي تدار بها الدولة وجدولة الديون وجذب الاستثمارات وإتاحة فرص عمل للشباب بدلًا من البحث عن فرص عمل في الخارج واللجوء للهجرة غير الشرعية.



وأكدت ضرورة توفير فرص عمل حقيقية لذوي الاحتياجات الخاصة وليس مجرد نسبة في كل شركة، مطالبة الشعب بانتخاب من يستطيع تحقيق التغيير الحقيقي لصالح المواطنين.