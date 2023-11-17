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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليونيفيل: نحث السلطات اللبنانية على تقديم المتهمين بحادث العاقبية للعدالة

اليونيفيل
اليونيفيل
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أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل)، أن المحكمة العسكرية اللبنانية أبلغتها إطلاق سراح المتهم المحبوس على ذمة قضية الهجوم الذى أدى إلى مقتل جندى حفظ السلام التابع لليونيفيل شون رونى فى 14 ديسمبر الماضى وإصابة 3 آخرين بالعاقبية فى الجنوب اللبناني، موضحة أن هذا الإجراء تم بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية، فيما لا يزال يتعين عليه المثول أمام المحكمة فى الجلسة القادمة المقرر عقدها فى 15 ديسمبر المقبل.

وحثت اليونيفيل - فى بيان لها اليوم - السلطات اللبنانية على تقديم جميع المتهمين فى القضية إلى العدالة وضمان محاسبة جميع الذين شاركوا فى موت الجندى رونى على جرائمهم، موضحة أنه لا يزال الأفراد الآخرون المتهمون فى هجوم 14 ديسمبر طلقاء.

وأوضحت اليونيفيل، أنها تواصل المطالبة بالمحاسبة على مقتل الجندى روني، مؤكدة أن هذا الهجوم - مثل جميع الهجمات على حفظة السلام - يعد جريمة بموجب القانون الدولى واللبناني. 

اليونيفيل لبنان إطلاق سراح مقتل جندى حفظ السلام