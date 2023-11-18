رئيس جامعة المنيا يفتتح تجديد وحدة الأشعة بالمستشفى الجامعي.. صور

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الجمعة، تجديد وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المنيا الجامعي، والتي زُودت لأول مرة بأحدث جهاز يتم إدخاله على مستوى القطاع الطبي بمحافظة المنيا، ذو مواصفات فائقة الجودة، وهو جهاز للتصوير المقطعي المحوسب.

يعمل جهاز الأشعة المقطعية الجديد على فحص الأشعة المقطعية لجميع المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية في الحالات الصحية الخطيرة والدقيقة، كفحوصات القلب والأورام، وحالات الطوارئ، وحديثي الولادة، وغيرها، ليمثل أحد وسائل التشخيص الحديثة، التي تساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.



شهد الافتتاح الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، ود. أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ود. أبو هشيمة مصطفي المستشار الهندسي للجامعة.



وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لمجهودات ممثلي الشركة الموردة للأجهزة، مؤكدًا أن الجامعة لها رؤية واضحة بإحداث التطوير على مستوى جميع القطاعات، ولا سيما القطاع الطبي، لتقديم أفضل جودة للخدمات الطبية لأبناء محافظة المنيا والمترددين على المستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا تجاه كل تعاون مثمر من شأنه تحقيق أفضل جودة ممكنة للصالح العام والخدمة الصحية بالمحافظة، كما قدم رئيس الجامعة شكره لقسم الأشعة بالمستشفى الجامعي على حرصهم المستمر للتطوير.



وطالب رئيس الجامعة ممثلي الشركة بأن يكون هناك تدريب للعاملين بالمستشفى على الاستخدام الأمثل لهذه التقنية والمزودة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حتى يتم الاستفادة منها بأكبر شكل وفي شتى التخصصات.



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