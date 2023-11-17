وزير التموين: انفراجة في أزمة أسعار السكر

قال الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين أن الحكومة ستلبي احتياجات السلاسل التجارية من السكر ، وسيحدث انفراجة فى كافة السلع والأسعار خلال أسبوع على الأكثر.

وتابع وزير التموين فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى خالد أبو بكر ، إنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة “ التجميع” للسلع وذلك بالتنسيق مع السلاسل التجارية.

وأشار إلى إنه مع وزير التنمية المحلية سيعقدان اجتماع الإثنين المقبل مع المحافظين لمتابعة الرقابة على الأسواق والسلع فى الأسواق.

وقال الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين ، أن الاحتياطى الاستراتيجي من السلع آمن ويصل لـ 5 أشهر ونصف ، متابعا، إنه تم استيراد 100 ألف طن سكر سيصلوا خلال أيام.

وتابع فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى خالد أبو بكر ، أن وزارة التموين تغطى 60% من احتياجات الأفراد من السكر و40% يدبرون احتياجاتهم من السكر من القطاع الخاص.

وتابع قائلا" ارتفاع أسعار السكر بالأسواق أدى لنقص فى الزراعة وبالتالى التجار لجأوا لرفع الأسعار مع ارتفاع سعر الطن عالمياً لـ 780 دولار للطن بدلا من 350 دولار".

ولفت إلى أن سعر كيلو السكر فى بطاقات التموين يصل إلى 12 جنيه و16 قرش ، وأن سعر الـ27 جنيها هو للتعبئة، موضحا قائلا" خلال أيام على الأقل ستحدث انفراجة بأزمة السكر".