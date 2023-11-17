هلال عبد الحميد: هناك أمل دائما في المعارضة



قال هلال عبدالحميد، السياسي وخبير المحليات: أمامنا فرصة كبيرة تتمثل في أيام ٩، ١٠، ١١ أمام صناديق الانتخاب وخلف الستائر للإدلاء بأصواتنا، هناك أمل دائما في المعارضة مهما كانت الظروف صعبة.

وأضاف عبدالحميد خلال المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة: أمامنا مرشح النظام وأتباعه، ومرشح المعارضة والقوى المدنية الديمقراطية التي يمثلها فريد زهران، وهو رجل مناضل عظيم.

وتابع: كل حاجه غليت في مصر إلا الشعب المصري الشعب يعيش أتعس أيام حياته، وكل عام في تدهور، فهل سيستطيع الشعب تحمل ٦ سنوات قادمين من غلاء الأسعار ؟

هل يستطيع تحمل استمرار الافقار وتردي الاوضاع ونقص الخدمات؟

إذا كانت الاجابة لا فليكن التغيير الديمقراطي السلمي عبر صناديق الانتخابات