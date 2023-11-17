حملة فريد زهران: تلبية احتياجات المواطنين أولوية البرنامج الانتخابي

قال المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران : سعيد بوجودي معكم اليوم، وسعيد بالحضور، مضيفاً: أنتم الأمل.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران، بأبو رجوان مركز البدرشين بمحافظة الجيزة: تتهمون الحكومة بالفشل، ولكن الحقيقة هذا كلام خاطئ، فعندما نقوم بتقييم النجاح أو الفشل لابد وأن يكون التقييم مبني على الأهداف والأولويات الموضوعة.

وتابع: اهداف الحكومة وأولوياتها مختلفة احتياجات وأولويات المواطن، التعليم والصحة، وضبط الأسعار، ومكافحة الغلاء والبطالة ومشاكل المواطنين ليست هي أولويات الحكومة، وإنما لديهم أولويات لا تخضنا ويقومون بمخاطبة أشخاص غيرنا فهم من وجهة نظرهم ناجحين جداً.

وتابع: أشكر الحكومة وأهنئها على نجاحها في أولوياتها ولكن الحقيقة نحن أولوياتنا مختلفة، اولوياتنا مبنية على الاهتمام بالمواطن، ولدينا برنامح سياسي واقتصادي واجتماعي يهتم بالمواطن وبتلبيية احتياجاته.