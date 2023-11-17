المقاومة الفلسطينية: نقلنا أسرى إسرائيليين لمراكز رعاية للعلاج لخطورة وضعهم

أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها نقلت عددا من الأسرى الإسرائيليين لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظا على حياتهم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية اليوم الجمعة.

وأضافت المقاومة الفلسطينية في بيان: "ردا على كذب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو والناطق باسم جيشه بشأن وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، فإننا نؤكد أننا نقلنا الأسير آريه زالمن زدمانوفتش إلى الرعاية المكثفة، وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه لكنه توفي جراء إصابته بنوبات هلع إثر القصف المتكرر حول مكان احتجازه، وسننشر مادة توثق ذلك".