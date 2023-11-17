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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية: نقلنا أسرى إسرائيليين لمراكز رعاية للعلاج لخطورة وضعهم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها نقلت عددا من الأسرى الإسرائيليين لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظا على حياتهم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية اليوم الجمعة.

وأضافت المقاومة الفلسطينية في بيان: "ردا على كذب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو والناطق باسم جيشه بشأن وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، فإننا نؤكد أننا نقلنا الأسير آريه زالمن زدمانوفتش إلى الرعاية المكثفة، وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه لكنه توفي جراء إصابته بنوبات هلع إثر القصف المتكرر حول مكان احتجازه، وسننشر مادة توثق ذلك".

المقاومة الفلسطينية الأسرى الإسرائيليين تلقي العلاج رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو