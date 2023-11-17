أرنولد لاعب خط وسط في تشكيل منتخب إنجلترا أمام مالطا

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مالطا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يستضيف منتخب إنجلترا، اليوم الجمعة، مالطا على ملعب استاد ويمبلي، إذ تنطلق المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود هجوم المنتخب الإنجليزي، هاري كين، ماركوس راشفورد، وفيل فودين، على أن يجلس جاك جريليش وبوكايو ساكا على مقاعد البدلاء.

ويتواجد ترينت ألكسندر أرنولد في تشكيل الأسود الثلاثة الأساسي، حيث يبدأ في خط الوسط، استمرارًا لنجاحه في هذا المركز مع المدرب ساوثجيت.

وحسم المنتخب الإنجليزي، تأهله رسميًا إلى نهائيات يورو 2024 قبل مواجهة مالطا، بعد تصدره لمجموعته في التصفيات.

ويتصدر منتخب إنجلترا، جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 برصيد 16 نقطة، بينما يتذيل منتخب مالطا الترتيب بلا نقاط.

تشكيل منتخب إنجلترا

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: تريبير، هارى ماجواير، مارك جويهي، توموري

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد، جالاجير، هندرسون

وفي الهجوم: فيل فودين، هاري كين، ماركوس راشفورد.