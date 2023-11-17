حزب العدل: اختيار فريد زهران رئيسا للجمهورية طريق للنجاة

قال الدكتور فريد شوقي القيادي بحزب العدل إن اختيار فريد زهران رئيسا للجمهورية هو طريق للنجاة لأننا نحتاج إلى تغيير سلمي وديموقراطي وهو الخيار الوحيد لنا.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر دعم للمرشح الرئاسي فريد زهران بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وطلب "شوقي" من الحضور في بداية كلمته الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني.

وتابع : جربنا بأنفسنا ورأينا الأداء السئ للحكومة الحالية، فليس هناك دولة تقوم إلا بالتعليم والمساواة، ووجود جهاز رقابي قوي على الأسعار في الأسواق، ومظلة تأمين صحي شامل، ولن يحدث شئ من هذا إلا بالتغيير.

وأكد القيادي بحزب العدل أنه مطلوب منا التغيير، ونحن في حاجة إلى ذلك التغيير، وهذا هو التاريخ الذي نكتبه الآن، وعلينا أن نثق إننا أصحاب التغيير.