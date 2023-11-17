يمامة: لن يتدخل أحد في نتيجة الانتخابات وأدعو المواطنين لحسن الاختيار

أكد المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، اليوم الجمعة، على أنه لن يكون هناك تدخل في نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف المرشح الرئاسي، خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته حملته الانتخابية بقاعة المركز الثقافي في محافظة بورسعيد، والذي جرى ترجمته بلغة الإشارة: "دعوتي لكم حسن الاختيار لأنه سيترتب عليه تغيير، ما أعلمه جيدا أنه لن يكون هناك تدخل في النتيجة، وما ستسفر عنه الانتخابات سيعلن ولا حجة لأي تكاسل".

وشدد على أن إرادة أي بلد مرتبط بمركزها الاقتصادي لذلك السعودية وتركيا ضمن الدول العشرين الكبرى لمركزهما الاقتصادي، مضيفا:"عنوان حملتي (إنقاذ مصر) والإنقاذ يتعلق بشخص حي وهناك فرصة لإنقاذه لذلك وضعنا محاور برنامجنا لإنقاذ مصر".

وعرض برنامجه الانتخابي فضلا عن تحليله لمصر خلال السنوات الماضية ورؤيته في عدد من القضايا، في الوقت الذي رفع مؤيديه أعلام خضراء عليها شعار حزب الوفد، وصور المرشح الرئاسي وعليها عبارات مؤيدة له.