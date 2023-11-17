بينهم دولتان عربيتان.. الجنائية الدولية: 5 دول طلبت تحقيقا في جرائم الحرب الإسرائيلية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الجمعة، أنها تلقت طلبات من 5 دول للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأوضح كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يونيو 2014.