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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطني لدعم وتأييد المرشح السيسي في الانتخابات الرئاسية.. صور

مؤتمر التحالف الوطني
مؤتمر التحالف الوطني
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نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمس الجمعة الموافق 17 نوفمبر، عددًا من المؤتمرات الحاشدة  بمحافظات الإسكندرية والفيوم  وكفر الشيخ والبحيرة، وذلك لدعم و تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمل مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية ضمن فاعليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز".


فقد تم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل كلاً من تلك المحافظات وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية و التنموية، وكذلك حث المواطنين على ضرورة  المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.


كان ذلك بحضور جماهيري  كبير  للمواطنين وقادة الرأي بالمحافظات من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية والعمد والمشايخ وممثلين عن الجمعيات النشطة والقيادات الشابة الفاعلة بالمحافظات.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الانتخابات الرئاسية الإسكندرية عبد الفتاح السيسي