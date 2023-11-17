إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه شمال وجنوب الضفة الغربية

أصيب ستة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في جنوب وشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابًا أصيب بالرصاص الحي في الظهر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة "الخضر" جنوب بيت لحم الواقعة جنوب الضفة، وتم نقله إلى أحد المُستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.

وأضافت المصادر أن أربعة شبان آخرين أصيبوا بالرصاص، أحدهم حالته خطيرة، خلال مواجهات في بلدة "كفر دان" غرب جنين، بشمال الضفة الغربية وعند مدخل مدينة جنين الغربي.

وأعلن مستشفى "ابن سينا" في جنين، والذي تعرض لحصار مؤقت الليلة الماضية، وصول إصابة بالصدر بحالة خطيرة.

وفي "نابلس" شمالا، أصيب شاب بالرصاص الحي من قبل مستوطن في بلدة "بيت فوريك" الواقعة شرق المُحافظة.