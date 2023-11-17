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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: لا أرى إمكانية حاليا لترميم المواقع الثقافية المتضررة في قطاع غزة

بوتين
بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يرى أي إمكانية للشروع بترميم المنشآت الثقافية في قطاع غزة، موضحا أن هناك أمورا فظيعة تحدث وأنه لا توجد أي ظروف للعمل هناك في الوقت الحالي.

وقال بوتين خلال نقاش في المنتدى الثقافي المنعقد في سان بطرسبورج -و مساء اليوم الجمعة-"إذا تحدثنا عن قطاع غزة، فلن أقدم هنا أي أمور سياسية الآن، كل شخص لديه رأيه الخاص، ولكن هناك أشياء فظيعة تحدث حاليا".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة لتوسيع التجربة في ترميم المواقع الثقافية إلى بلدان أخرى، قال بوتين،:"الآن، أنا متأكد من أنه لا توجد أي شروط للعمل هناك".

بوتين غزة ترميم المنشآت الثقافية