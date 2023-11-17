اقرأ غدا في "البوابة"| خلال ساعات.. مصدر فلسطيني: اتفاق على صفقة تبادل أسرى

اقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 18 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:



خلال ساعات.. مصدر فلسطينى: اتفاق على صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال



الإفراج عن مزدوجي الجنسية وعمال أجانب محتجزين لدى «حماس» مقابل تحرير نساء وأطفال فلسطينيين في السجون الصهيونية



الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تحذر من إنشاء «منطقة آمنة» فى غزة



«الصحة العالمية» تعبر عن قلقها من انتشار الأمراض بالقطاع مع نقص الغذاء والمياه النظيفة



مزاعم إسرائيلية.. الاحتلال يفتش مستشفى الشفاء بغزة بحثًا عن مخابئ حماس



الأردن يرفض توقيع اتفاق الطاقة والمياه مع الاحتلال



واشنطن تدعو تل أبيب لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد عنف المستوطنين فى الضفة المحتلة



إيران تستغل حرب غزة وتواصل تخصيب اليورانيوم



«الحكماء العالميون» تطلب من «بايدن» صياغة رؤية للسلام فى فلسطين

