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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طائرة سيدات الزمالك تفوز على على سموحة بنتيجة 3 - 0

طاءرة سيدات الزمالك
طاءرة سيدات الزمالك
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فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره سموحة بنتيجة 3 - 0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري.

 

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

 

25 - 19

25 - 22

25 - 16

 

يذكر أن "سيدات طائرة الزمالك" فاز على 6 أكتوبر بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

 

ويتواجد "سيدات طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس و6 أكتوبر والمقاولون العرب".

 

ومن المقرر أن يستضيف"سيدات طائرة الزمالك" نظيره الطيران يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة.

 

يقود "سيدات طائرة الزمالك" كل من؛ حسام شكري مديراً فنياً، محمد أنور مدرباً عاماً، أشرف عبدالعال مدرباً.

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