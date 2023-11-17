كريم فهمى للعدوان الإسرائيلى: مهما عملتوا مش هيخلصوا

نشر الفنان كريم فهمى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره معبرة للإبادة الجماعية التى يمر بها الشعب الفلسطينى على يد العدو الإسرائيلى المجرم.

الصورة لطفل فلسطينى يقف أمام بركة ماء، وبدلاً من أن تعكس المياه وجه الطفل، عكست صورة لجندى من الجيش الاسرائيلي المجرم وهو ممسك سلاحه.

يشار الى أن جيش العدوان الإسرائيلي يمارس كل أنواع الإبادة البشرية لمواطنين عزل، من الشعب الفلسطينى بقطاع غزة، ويقوم بقصف المستشفيات والمدارس والأماكن السكنية.

يذكر أن الفنان كريم فهمى عرض قصة "قرض شخصى" إحدى قصص مسلسل حدث بالفعل، والتى تم عرضها على إحدى المنصات، المسلسل بطولة كريم فهمى، ندى موسى، محمود عبد المغنى، ممدوح الشناوى، تأليف فادى النجار والإخراج هشام الرشيدى.