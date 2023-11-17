بالصور.. المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة ينظم مؤتمرا جماهيريا في بورسعيد

انطلق مؤتمرا جماهيريا تنظمه الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، بقاعة المركز الثقافي في محافظة بورسعيد، وذلك ضمن عدد من المؤتمرات التي تنظمها لدعمه بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

عبدالسند يمامة ينظم مؤتمرا جماهيريا في بورسعيد

من المنتظر أن يعرض المرشح الرئاسي، خلال المؤتمر، برنامجه الانتخابي فضلا عن تحليله لمصر خلال السنوات الماضية ورؤيته في عدد من القضايا.

ورفع مؤيديه أعلام خضراء عليها شعار حزب الوفد، وصور المرشح الرئاسي وعليها عبارات مؤيدة له.

وشهد المؤتمر ترجمة بلغة الإشارة للأخوة الصم، كما ردد الحضور هتاف :"تسقط تسقط إسرائيل.. عاش الوفد ضمير الأمة وأنتي يا غزة في قلب الأمة".

ويضم المؤتمر مدن القناة الثلاث (بورسعيد - الاسماعيلية - السويس) بجانب محافظتي الشرقية ودمياط، وبحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء اللجان بالمحافظات الخمس، ومساعدو وقيادات الحزب.

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