جائزة الشيخ زايد للكتاب تكشف عن القوائم الطويلة لفروع "الآداب" و"المؤلف الشاب" و"أدب الطفل"

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، في بيان صدر عنها صباح اليوم ، الجمعة الموافق 17 نوفمبر الجاري، عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الثامنة عشر لعام 2023-2024 لفروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات، بالتزامن مع بدء لجان التحكيم في الجائزة العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.

وفي الدورة الـ 18 من جائزة الشيخ زايد للكتاب، حصدت مشاركات فرع "المؤلف الشاب" النسبة الأعلى بمشاركات بلغت 1078 مشاركة بنسبة 25% من إجمالي الترشيحات، وحلّ فرع "الآداب" في المركز الثاني بمشاركات بلغت 1032 مشاركة بنسبة 24% ثم فرع "أدب الطفل والناشئة" بإجمالي 437 مشاركة شكلت نسبتها 10 % من المشاركات. وكانت الجائزة قد أعلنت العام الماضي عن استحداث فرع جديد وهو "تحقيق المخطوطات". ويشمل هذا الفرع الكتب التي تُعنى بتحقيق النصوص التراثية العربية على نحو يتسم بالمنهجية العلمية في مختلف الحقول المعرفية والتراثية، كما يشمل صناعة المعاجم اللغوية والمتخصصة.



أولاً : القائمة الطويلة لفرع "الآداب"

وضمّت القائمة الطويلة لفرع "الآداب" 13 عنواناً من9 دول هي، الأردن، لبنان، تونس، مصر، المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، العراق، سلطنة عمان، البحرين، وتضمنت التالي:

1. "عطلة في حي النور" للحبيب السّالمي، من تونس، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2023

2. "نشيج الدودوك" لجلال برجس، من الأردن، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2023

3. "فرصة لغرام أخير" لحسن داوود، من لبنان، الصادر عن دار هاشيت أنطوان / نوفل عام 2022

4. "ليلة حديقة الشتاء" لحسونة المصباحي، من تونس، الصادر عن دار نقوش عربية للنشر عام 2023

5. "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" لريم بسيوني، من مصر، الصادر عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022

6. "معلقة غرناطة" لزياد بن عبدالعزيز آل الشيخ، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار أثر للنشر والتوزيع عام 2021

7. "حدث في صَبيا"، لسعاد العريمي، من الامارات العربية المتحدة، الصادر عن دار الساقي عام 2022

8. "المجيء" لسعد الياسري، من العراق/السويد، الصادر عن دار منشورات تكوين عام 2021

9. "الطاهي يقتل الكاتب ينتحر"، لعزت القمحاوي، من مصر، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام2023

10. "كائنات التّيه"، لمقبول العلوي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار الساقي عام 2022

11. "الغرفة وضواحيها"، لميسلون هادي، من العراق، الصادر عن دار الذاكرة للنشر والتوزيع عام 2022

12. "لا يذكرون في مجاز"، لهدى حمد، من سلطنة عمان، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2022

13. "قدّاس التّمر"، ليثرب العالي، من مملكة البحرين، الصادر عن دار أثر للنشر والتوزيع عام 2022



ثانيًا: القائمة الطويلة لفرع "المؤلف الشاب"



وضمّت القائمة الطويلة لفرع "المؤلف الشاب" 15 عنواناً من 10 دول عربية؛ هي: الامارات العربية المتحدة، تونس، المملكة العربية السعودية، المغرب، العراق، اليمن، الأردن، سوريا، لبنان، مصر. وشملت عناوين لأطروحات علمية ونصوصاً أدبية، وتضمنت العناوين التالية:

1. "عيناكِ يا نورة" الكاتبة أسماء سالم الكتبي، من الامارات العربية المتحدة، الصادر عن دار تأثير للنشر والتوزيع عام 2021

2. "المَشهَد المُوريسكي: سرديّات الطّرد في الفكر الإسباني الحديث"، للدكتور حسام الدين شاشية، من تونس، الصادر عن مركز البحوث والتواصل المعرفي عام 2023

3. "ممّا حكاهُ الماءُ للعطش" لحسن عبده صميلي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار أدب للنشر والتوزيع عام 2023

4. "نخلعُ الظل على عتبةِ الباب" لحسن علي النجار، من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن دار منشورات تكوين عام 2023

5. "الأصولي واللساني: بحث في البنيات النحويّة وتعدّد الدلالات"، للدكتور الوالي العمراني، من المغرب، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2023

6. "جنيالوجيا الاختلاف” لسامي كريم موشي، من العراق، الصادر عن دار مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع عام 2023

7. "مشروع النوم" لشهاب عبد الله، من تونس، الصادر عن دار هاشيت أنطوان / نوفل عام 2023

8. "سيميائيات القراءة: دراسة في شروح ديوان المتنبّي في القرن السابع الهجري"، للدكتور علوي أحمد الملجمي، من اليمن، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2023

9. "جامع الكتب غريب الأطوار" لعمر زكريا، من الأردن، الصادر عن منشورات الحَرف عام 2023

10. "الممر اللامألوف الذي يخفيه رجل الأسطح" لفراس المعصراني، من سوريا، الصادر عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع عام 2022

11. "ميكروفون كاتم صوت" لمحمد طرزي، من لبنان، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2023

12. "مَركبٌ وَرَقيٌ يحرُسُ النّهر" لمحمد عرب صالح، من مصر، الصادر عن دار مدارك للنشر عام 2023

13. "شعرية الاعتذار في الشعر العربي القديم حتى نهاية العصر الأموي"، للدكتور محمد علي صالح قايد القبلاني، من اليمن، الصادر عن دار مرايا للطباعة و النشر والتوزيع عام 2022

14. "نعيشُ لنحكي: بلاغة التخييل في كليلة ودمنة" لمصطفى رجوان، من المغرب، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2023

15. "غواية الفناء" لهالة صلاح الصياد، من مصر، الصادر عن دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات عام 2023



ثالثًا القائمة الطويلة لفرع "أدب الطفل والناشئة"

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع "أدب الطفل والناشئة" 16 عنوانًا لمؤلفين وكتّاب من 9 دول عربية وهي: سوريا، مصر، الكويت، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، الإمارات العربية المتحدة، تونس، وجاءت كالتالي:

1. "عائلتي هي الدنيا" لراما قنواتي، من سوريا، الصادرة عن مجموعة كلمات عام 2023

2. "عالم خاص" لمريانا برسوم، من مصر الصادر عن كتابي للطباعة والنشر و التوزيع عام 2023

3. "قصة الجائزة" لأحمد المطوع، من الكويت، الصادر عن مكتبة حزاية عام 2023

4. "الفتى الذي يشبه السندباد" لأحمد قرني، من مصر الصادر عن مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية عام 2023

5. "ساطع" لإستبرق أحمد، من الكويت الصادر عن دار منشورات تكوين عام 2023

6. "الضوء" لإسراء كلش، من فلسطين، الصادر عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع عام 2023

7. "صور وحكايات من ذاكرة جدي" لفاطمة شرف الدين، من لبنان، الصادر عن دار الساقي عام 2023

8. "أبي السجين 118" لتغريد عارف النجار، من الأردن، الصادر عن السلوى للدراسات والنشر عام 2022

9. "شادنٌ وسحر الفراشة" للدكتورة دلال صالح البارود، من الكويت، الصادر عن دار كلمات للنشر والتوزيع عام 2023

10. "البنت التي حملت بيتها" لروعة سنبل، من سوريا، الصادر عن دار ظمأ للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022

11. "فتى البرج العجيب والكواكب السبعة" لشاكر نوري، من العراق، الصادر عن دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع عام 2022

12. "فتى الشجرة" لضياء جبيلي، من العراق، الصادر عن دار منشورات الهجان للنشر و التوزيع عام 2021

13. "الكلمات ذات الخيوط السوداء" لفاطمة العامري، من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن دار السيف للنشر عام 2021

14. "شجرة الأحلام"، لمنيرة الدرعاوي، من تونس، الصادر عن دار الأمينة للنّشر والتّوزيع عام 2023

15. "طفلُ الموسيقى" لناصر شبانة، من الأردن، الصادر عن وزارة الثقافة – الأردن عام 2021

16. "أنا أستطيع" لنجم الدين حاج بكري، من سوريا، الصادر عن كتبنا للنشر والتوزيع عام 2023



رابعًا: القائمة الطويلة لفرع "تحقيق المخطوطات"

وبما يتعلّق بفرع "تحقيق المخطوطات" تضمنت القائمة الطويلة 9 عناوين لأسماء من خمس دول عربية وأجنبية هي: المملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، والمغرب.

1. "ديوان عنترة بن شداد: دراسة أدبية تاريخية" باللغة الإنجليزية، لجيمس مونتجمري، من المملكة المتحدة الصادر عن مكتبة الأدب العربي في جامعة نيويورك أبوظبي عام 2018

2. "شرح ديوان ذي الرمة لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الإشبيلي الأندلسي" لعوض بن محمد سالم الدحيل العولقي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار النوادر - مطبوعات نادي المدينة المنورة الأدبي عام 2019

3. "كتاب رياضة العقول المعروف بكتاب تأخير المعرفة"، للدكتور أحمد عبد الباسط، من مصر، الصادر عن دار ملامح للنشر والتوزيع عام 2022

4. "الأمالي من الفوائد والأخبار" لمحمد خير محمود البقاعي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار الغرب الإسلامي عام 2021

5. " شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب" للدكتور أبي فهر وائل بن أحمد بن محمد سيف، من مصر، الصادر عن دار ابن عباس للنشر والتوزيع عام 2021

6. "الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية "تذكرة النهروالي"، للمهدي عيد الرواضية، من الأردن، الصادر عن المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت عام 2022

7. "مثنى المنشي: لمحيي الدين محمد بن بدر الدين الشهير بالمنشي" للدكتور لفّاي بن لافي السلمي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار ملامح للنشر والتوزيع عام 2022

8. دراسة وتحقيق " كتاب المرائي للشيخ محمد المعطي الشرقاوي" لمحمد أحمد أنقار، من المغرب، الصادر عن منشورات باب الحكمة عام 2020

9. "سفينة المُلك ونفيسة الفُلك (شهاب الدين) الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس"، للدكتور مصطفى سعيد، من مصر، الصادر عن دار العين للنشر عام 2023

الجدير بالذكر، أن الجائزة ستعلن عن قوائم المرشحين في القوائم الطويلة على صعيد الفروع الأخرى تباعاً خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب هي جائزة تمنح للإنجازاتِ النوعية والمتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات الأدب والفنون والعلوم الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى، كما تدعم حركة الترجمة من خلال تكريم المؤلفين الذين ينتجون أعمالاً أدبية حول الثقافة والحضارة العربية باللغات المختلفة.

