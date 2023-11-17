بيلينجهام يتوج بجائزة الفتي الذهبي 2023

فاز الدولي الإنجليزي، جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة الفتي الذهبي لعام 2023، المقدمة من صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية.

جائزة الفتى الذهبي، هي جائزة من جوائز الجولدن بوي، التي تمنحها صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية كل عام لأفضل لاعب تحت 21 عامًا، ومنحت الجائزة للمرة الأولى في عام 2003، حين حصدها الهولندي فان دير فارت.

وتوج بيلينجهام بالجائزة، بعدما حصل على 97% من الأصوات للفوز بالنسخة رقم 21 من الجائزة، ليصبح أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يظفر بهذه الجائزة.

ويتألق بيلينجهام مع الريال في موسمه الأول، حيث سجل 13 هدفًا في 14 مباراة، منذ انضمامه للملكي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

وحصد بيلينجهام جائزة الفتى الذهبي، بعد أن حصد جائزة «كوبا» المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة كأفضل لاعب شاب في العالم.

ويعد بيلينجهام ثالث لاعب إنجليزي يفوز بتلك الجائزة، بعد الثنائي واين روني 2004 ورحيم ستيرلينج 2014.

وتمنح صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، جوائز الجولدن بوي للاعبين الفائزين في حفل يقام يوم 4 ديسمبر المقبل.