وزير الداخلية النمساوي: تونس تحرز تقدما هاما في مجال حماية الحدود

أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي أن تونس تحرز تقدما هاما في مجال حماية الحدود.

وقال "كارنر" في تصريحات له اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح مركز التدريب الجديد لحرس الحدود التونسي بالنفطة- إن وضع الهجرة كان على جدول أعمال اجتماع العمل مع كامل الفقي وزير الداخلية التونسي.

وأضاف "كارنر" بحسب بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم "علينا أن نمنع الناس من القيام بالرحلة الخطيرة عبر البحر إلى أوروبا، حيث يغرق الآلاف بالفعل".

وشدد وزير الداخلية النمساوي على أن "المفتاح لتحقيق ذلك هو الحماية القوية للحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وقد حققت تونس تقدما هاما في هذا الصدد"، مشيرا إلى أن النمسا والدنمارك وتونس يتعاونون معا في إنشاء هذا المركز.

يشار إلى أن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر ووزير الهجرة الدنماركي كار ديبفاد بيك ووزير الداخلية التونسي كامل الفقي هنأوا المشاركين في الدورة الأولى الذين أكملوا التدريب في المركز الجديد.