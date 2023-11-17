القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، القوائم النهائية لجميع المرشحين لحصد جوائز الأفضل في أفريقيا 2023.

وشهدت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، تواجد النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، بجانب السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

وسبق أن توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، في 2017 و2018، وحل ثانيًا في 2019 و2022 خلف ماني زميل الفرعون المصري السابق في ليفربول.

محمد صلاح

كما تواجد الأهلي في القائمة النهائية للأندية المرشحة لحصد جائزة أفضل ناد أفريقي، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب الأول من بطولة الدوري الأفريقي، وكذلك اتحاد العاصمة الجزائري المتوج ببطولتي كأس الكونفيدرالية والسوبر الأفريقي.

كما شهدت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وينافسه وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب صاحب الإنجاز التاريخي في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وينافس محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر على جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا، كما يتواجد أيضًا في قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة، مع زملاءه بالأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، علي معلول، وبيرسي تاو.

ويقام حفل توزيع جوائز «كاف» يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية، حيث يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في هذا الموعد، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وأفضل لاعب داخل القارة السمراء، وأفضل نادي أفريقي، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى في أفريقيا، وأفضل منتخب أفريقي في 2023.

وأوضح «كاف»، أن مراجعة وتقييم جوائز الأفضل في أفريقيا، تمتد من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

المرشحون لـ جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

المصري محمد صلاح (ليفربول)

السنغالي ساديو ماني (النصر)

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

الجزائري رياض محرز (أهلي جدة)

الكاميروني أندريه فرانك أنجويسا (نابولي)

الكاميروني فينسنت أبو بكر (بشكتاش)

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

المغربي سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد)

المغربي ياسين بونو (الهلال)

المغربي يوسف النصيري (إشبيلية)

جائزة أفضل نادي في أفريقيا

الأهلي (مصر)

الوداد البيضاوي (المغرب)

اتحاد العاصمة (الجزائر)

صن داونز (جنوب أفريقيا)

يانج أفريكانز (تنزانيا)

جائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة

محمد الشناوي (الأهلي)

محمود عبدالمنعم كهربا (الأهلي)

علي معلول (الأهلي)

بيرسي تاو (الأهلي)

يحيى عطية الله (الوداد)

يحيى جبران (الوداد)

فيستون ماييلي (بيراميدز – يانج أفريكانز)

أيمن محيوس (اتحاد العاصمة)

زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة)

بيتر شالوليلي (صن داونز)

جائزة أفضل مدرب في أفريقيا

مارسيل كولر (الأهلي)

وليد الركراكي (منتخب المغرب)

عبد الحق بن شيخة (اتحاد العاصمة)

توم سينتفيت (منتخب جامبيا)

أليو سيسيه (منتخب السنغال)

جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا

محمد الشناوي

ياسين بونو (منتخب المغرب – إشبيلية الإسباني – الهلال السعودي)

إدوارد ميندي (منتخب السنغال – أهلي جدة السعودي)

ويليامز (منتخب جنوب أفريقيا – صن داونز)

أندريه أونانا (منتخب الكاميرون – إنتر ميلان – مانشستر يونايتد)

جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا

المغربي بلال الخنوس

المغربي عبدالصمد الزلزولي

السنغالي لامين كامارا

السنغالي أمارا ضيوف

دانجو أوتارا بوركينا فاسو

جائزة أفضل منتخب في أفريقيا

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