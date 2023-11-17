"العدل" وخالد النبوى ليس الخلاف الأخير.. التتر فتنة الوسط الفنى

التتر فى الأعمال الفنية هو عنوان العمل، وكارت التعارف بين المتلقى من الجمهور وبين صناع العمل الفنى، وكثير من النجوم يعتبر أسبقية كتابة الاسم على التتر هو حق أصيل ومكتسب ولا يمكن التفريط فيه، وهو ما جعل الكثير من شركات الإنتاج تفعل فى بنود العقد مكان واسم الفنان على التتر، وبسبب كل تلك الأهمية تحدث الكثير من الخلافات بل التى تصل إلى حد الأزمات داخل الوسط الفنى.

آخر تلك الخلافات تعليق المنتج جمال العدل خلال لقائه فى برنامج حبر سرى، على أزمة مسلسل "واحة الغروب" مع الفنان خالد النبوى،

فى التقرير التالى نرصد أبرز أزمات الوسط الفنى بسبب تترات الأعمال الفنية.

مسلسل واحة الغروب "أزمة خالد النبوى وجمال العدل"

أثار تتر مسلسل "واحة الغروب"، أزمة كبيرة بين المنتج جمال العدل والفنان خالد النبوى، حيث رفض الفنان خالد النبوى وضع اسم الفنانة منة شلبى قبل اسمه على تتر المسلسل.

وعلق المنتج جمال العدل فى لقاء برنامج حبر سرى قائلاً "خالد النبوى من الناس اللى أهم حاجة أنه اسمه ينزل أول واحد على المسلسل، لدرجة أنه خسر أعمال فنية كتير ومعملهاش عشان ترتيب الاسم على التتر، منهم مثلاً فيلم ولاد رزق" .

وتابع "فى مسلسل واحة الغروب قلبنا الدنيا، وصورنا خارجى وعملنا لوكيشن ديكور ب ١٦ مليون جنيه وده رقم كبير جداً، وهو ساب كل حاجة ومركز إن اسمه يبقى الأول، إزاى أصلا نتكلم فى الحاجات دى، العمل وقيمته أكبر من أى تفاصيل".

واختتم "ده تعب ناس وشغل وإنتاج وفلوس بتتصرف، ده خالد تنازل عن نص أجره عشان يعمل المسلسل ده، وأنا عارف إنى هخسر عشان أعمل المسلسل ده إزاى نيجى فى الحاجات دى ونعملها موضوع".

المسلسل بطولة خالد النبوى، منة شلبى، سيد رجب، رشدى الشامى، أحمد كمال، ركين سعد، والإخراج كاملة أبو ذكرى.

جمال العدل

فيلم "هارلى" أزمة محمود حميدة مع محمد رمضان والشركة المنتجة

شارك الفنان محمود حميدة فى بطولة فيلم "هارلى" مع الفنان محمد رمضان، الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر ، وفور طرح الفيلم بدور العرض السينمائى، وبعد العرض الخاص للفيلم بدأت الأزمة.

بدأت بمنشور للسيدة إيمان محمود حميدة نجلة الفنان محمود حميدة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حيث هاجمت الشركة المنتجة لفيلم "هارلى" على الإخلال ببنود العقد فى وضع اسم والدها عكس العقد المتفق عليه، وأنه لم يخطرهم أحد بميعاد العرض الخاص للفيلم، ونشرت معه بنود عقد الفيلم والبند الخاص بمكان والدها الفنان محمود حميدة على التتر الخاص بالعمل.

من جانبه؛ اعلن الفنان محمود حميدة عن عدم العمل مع محمد رمضان مرة أخرى بعد فيلم "هارلى"، وأنها التجربة الأخيرة ولن تتكرر مرة أخرى.

وتابع "حميدة"، فى تصريحات أثناء حضوره المهرجان الكاثوليكى للسينما: "مش هشتغل مع محمد رمضان عشان تم الإخلال ببنود العقد فى وضع اسمى على التتر الخاص بالعمل عكس المتفق عليه".

وأضاف أن المخرج محمد سامى والفنانة مى عمر قاما بالتواصل معى والاعتذار لى، رغم أنهم غير مسئولين ولا ذنب لهم، عكس محمد رمضان الذى لم يتواصل معى.

الفيلم بطولة محمد رمضان، محمود حميدة، مى عمر، أحمد داش، مى كساب، حسنى شتا، والإخراج محمد سمير.

محمود حميدة

أزمة تتر جعفر العمدة "داش فتيل الأزمة"

ظهر من خلال تتر مسلسل جعفر العمدة الفنان أحمد داش قبل معظم فنانى العمل، وهو ما أثار استياء البعض خاصةً منة فضالى، والتى علقت فى لقاء تليفزيونى لها بسؤالها كيف يسبق داش منه فضة أجابت الأخيرة "أنا طبعاً أقدم من أحمد داش، واستغربت زى زيك، ولا بطلب ده يتكتب فى العقد، بس أنا استغربت جداً وهو أصغرنا كلنا، اتفاجئنا كلنا بصراحة ومش هنعمل حاجة المسلسل نزل خلاص مفيش حل وأنا اتضايقت فى الأول ده مجهود سنين".

فى السياق نفسه؛ علقت الفنانة مى كساب خلال لقاء تليفزيونى على أزمة تتر المسلسل وقالت "أقر وأعترف أن مكانى على تتر مسلسل جعفر العمدة لا يليق بتاريخى الفنى، ووافقت عشان مبحبش المشاكل ولا الصدامات وخصوصاً لما أكون واثقة ان ربنا هيكرمنى على تعبى، وبعد كده الحاجات دى لازم تتحل مع الإنتاج قبل بداية العمل ومحدش بيتعلم ببلاش".

من جانبه؛ علق المخرج محمد سامى فى تصريحات تليفزيونية على إثارة الجدل حول تتر جعفر العمدة ومكان داش داخل التتر، وقال "المخرج غير مسئول عن التتر غير بمساحة وشكل التتر، لكن المسئول الأول هو شركة الإنتاج، وعلى فكرة أحمد داش نجم كبير وكان عنده مسلسل بطولة لوحده فى رمضان".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، مى كساب، إيمان العاصى، هالة صدقى، منة فضالى، أحمد داش، زينة، والإخراج محمد سامى.

محمد رمضان

نسر الصعيد "وفاء عامر ودرة"

أثار تتر مسلسل "نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان أزمة فى التتر الخاص بالعمل، وصلت إلى حد أن طلبت الفنانة درة أحد أبطال العمل عدم وضع اسمها على التتر، وهو ما وافقت عليه شركة الإنتاج.

ترجع الأزمة بعد انضمام الفنانة وفاء عامر لأسرة العمل، علق المنتج جمال العدل فى لقاء تليفزيونى "لما وفاء عامر انضمت للمسلسل قولنا هنعمل التتر إن درة ووفاء ينزلوا بأسمائهم مع بعض، ولكن درة رفضت وتمسكت يا اسمها الأول يا نشيل اسمها خالص، فشيلت اسمها خالص".

من جانبها؛ علقت الفنانة وفاء عامر فى لقاء تليفزيونى"أنا مليش دعوة بالموضوع ده، ولكن كلنا أبطال العمل، وبعدين أنا تاريخى كبير، ولما عملت "عفريت القرش" كنت بطلة مع نجمين بوسى وفاروق الفيشاوى، بس مقدر أقول اسمى يبقى قبلهم عشان أنا مؤدبة".

المسلسل بطولة محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، هاجر أحمد، سيد رجب، محمد عز، عايدة رياض، دينا، والإخراج ياسر سامى.

مسلسل أرض النعام"أزمة رانيا يوسف وزينة"

أثار تتر مسلسل"أرض النعام" أزمة كبيرة بين أبطال العمل، خاصةً بعد اعتذار الفنانة روبى عن العمل والاستعانة بالفنانة زينة بديلاً عنها.

علقت الفنانة رانيا يوسف فى لقاء تليفزيونى على أزمة تتر المسلسل قائلة "بعد اعتذار روبى وكان فاضل ٢٠ يوم، زينة لوت دراع المنتج وفرضت شروط تخالف الاتفاقات معانا، ونزل اسمها مع اسمى وأنا المسلسل بطولة ليا".

وتابعت "روبى كانت هتبقى تالت اسم ، التتر كان رانيا يوسف فى أرض النعام بطولة أحمد زاهر، والنجمة روبى، لكن زينة خلت الشكل كده وده مش صح، وخصوصاً أنى أتفاجئ اول يوم رمضان بطريقة الأمر الواقع لا طبعا ميصحش".

واختتمت يوسف "طبعاً نجوميتى أكتر من زينة هو زينة بقالها كم سنة ٧ ولا ٨ نقول ١٠ ، أنا بقالى أكتر من ٢٠ سنة، وبعدين زينة محققتش أوى ومعملتش العمل اللى نقول كده زينة حطيت رجليها على النجومية، زى ما أنا عملت أهل كايرو، صرخة نملة، زهايمر، واحد صحيح، السبع وصايا وغيرهم كتير".

المسلسل بطولة رانيا يوسف، أحمد زاهر، زينة، سوسن بدر، محمد شاهين، سعيد طرابيك، أحمد فؤاد سليم، مروة عبد المنعم.

مسلسل كله بالحب "كله خلافات"

انسحاب الفنان أحمد السعدنى، وأزمات بين زينة والسعدنى، والفنانة صابرين، وجميع العاملين بالعمل مما أثار الخلاف بين جميع الأطراف، وفى واقعة غريبة تم تكرار اسم زينة ٤ مرات على التتر.

علقت الفنانة صابرين فى لقاء تليفزيونى على تتر المسلسل "طبعاً اتخانقت مع زينة لما اسمها نزل ٤ مرات فى التتر وفى الآخر اعتذرتلى، والعالم العربى كله استغرب واتضايق من شكل التتر، وحق أحمد السعدنى يزعل طبعا لأن كمان أحمد السعدنى اتفقوا معاه على حاجات ومتنفذتش".

فيما علقت زينة على الموضوع فى لقاء تليفزيونى قائلة "كان فى غلطات كتير وحاجات ضرت المسلسل، ولما شوفت اسمى ٤ مرات بقيت أقول "يا نهار أسود ومنيل"، أنا أصلا مبحبش كلمة النجمة دى، أنا شبعانة وعرفت يعنى إيه أكسر الدنيا ويعنى مصر كلها تتكلم على عمل أنت عامله".

كانت شركة الإنتاج قد نشرت بيانا تعتذر فيه عما تم من أخطاء تجاه طاقم العمل والعاملين بالمسلسل.

المسلسل بطولة زينة، أحمد صلاح السعدنى، صابرين، ريم البارودى، نور قدرى، سامر المصرى، والإخراج عصام عبدالحميد.