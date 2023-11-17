دبلوماسي روسي: الغرب يمهد الطريق لتغيير النخب في أوكرانيا

كشف نائب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكسيم بوليكيفيتش اليوم الجمعة، عن بدء الدول الغربية في تنفيذ مخططاتها الهادفة لتغيير النخبة السياسية الأوكرانية.

وقال بوليكيفيتش في كلمة خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "الدول الغربية بدأت بالفعل في تمهيد الطريق لتغيير النخبة السياسية في أوكرانيا في محاولة منها للحفاظ على الوضع الراهن في كييف".

وأضاف بوليكيفيتش "أنه تم تكثيف المقترحات لإصلاح الوضع الراهن على وجه السرعة، من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك من خلال الدبلوماسيين المتقاعدين والموظفين السابقين والمسؤولين العسكريين في (الناتو)، على أمل تعليق العملية العسكرية الروسية الخاصة ورفض تنفيذ أهدافها".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن الغرب يخطط لتغيير النخب السياسية والاقتصادية في أوكرانيا، لكن ذلك لن يقضي على الفساد وستبقى الأمور على حالها، مشيرا إلى أن الأمريكيين في أوكرانيا يخططون الآن لتغيير النخب، سواء الاقتصادية أو السياسية، لكن هذا لن يحل المشكلة، و"كل شيء سيبقى كما كان".

ميدانيا.. أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها نفذت 24 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة ومسيرات على العدو خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة تكبيد الجيش الأوكراني خسائر تبلغ نحو 5115 عسكريا منذ 11 نوفمبر.

وقالت الوزارة - في بيان - "إن الضربات المكثفة الروسية أصابت مراكز قيادة أمامية ومواقع تواجد قيادات لمجموعة القوات "ليمان" العملياتية التكتيكية الأوكرانية، ومجموعة القوات "خورتيتسا" العملياتية الإستراتيجية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لمقاتلي تنظيمي "آزوف" و"القطاع الأيمن" القوميين المتطرفين.

وأضافت أن الضربات الروسية أصابت بنجاح ترسانات مدفعية ومستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية والوقود ومواد التشحيم ومواقع بنية تحتية للمطارات، فضلا عن مركز تدريب القناصة والكوادر الهندسية للقوات الأوكرانية.

وتابعت أنه تم صد 26 هجوما على محور كوبيانسك، وشملت خسائر العدو أكثر من 575 جنديا بين قتيل وجريح، ودبابتين، و10 عربات قتالية مدرعة، و11 مركبة، و13 مدفعا ميدانيا، كما تم صد 23 هجوما على محور كراسني ليمان، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 1100 عسكري و8 عربات قتالية مدرعة و14 مركبة و5 مدافع ميدانية، وصد 33 هجوما للعدو على محور دونيتسك، وشمل إجمالي خسائر العدو أكثر من 1810 عسكريين ودبابتين و15 عربة قتالية مدرعة و24 آلية و22 مدفعا ميدانيا.

وأوضحت الوزارة أنه على محور جنوب دونيتسك تم الاستيلاء على مواقع أكثر فائدة، وشملت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 745 عسكريا، و12 عربة قتالية مدرعة، و15 مركبة، و20 قطعة من المدفعية الميدانية، وراجمة صواريخ "غراد"، كما تم صد 3 هجمات للعدو في منطقة بلدة رابوتينو على محور زابوروجيه، وتضمن إجمالي خسائر العدو أكثر من 425 عسكريا ودبابتين و9 عربات قتالية مدرعة و14 مركبة و7 مدافع ميدانية، فيما فقد العدو على محور خيرسون أكثر من 460 جنديا بين قتيل وجريح ودبابتين و17 مركبة، و16 قطعة من المدفعية الميدانية وراجمة صواريخ "غراد".

وأشارت إلى أنه تم تدمير محطة رادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" بالإضافة إلى 3 محطات رادار مضادة للبطاريات، بما فيها واحدة من طراز "كوبرا" قدمت إلى أوكرانيا من قبل ألمانيا

وأخريان من طراز AN/ TPQ-50 أمريكية الصنع، بالإضافة إلى إسقاط 3 طائرات "ميغ-29" أوكرانية و198 مسيرة واعتراض 22 صاروخا من نظام HIMARS وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز JDAM.