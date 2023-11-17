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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ناهد السباعى تحتفل بمرور ٢٢ عاما على "حديث الصباح والمساء" برسالة لوالدتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
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احتفلت الفنانة ناهد السباعى بمرور ٢٢ عام على إنتاج المسلسل المصرى الشهير "حديث الصباح والمساء"، والذى حقق نجاحاً كبيراً وأصبح أحد أهم الأعمال الدرامية المصرية.

ونشرت السباعى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة نادرة لطاقم العمل بالمسلسل أثناء التحضيرات والتصوير.

وعلقت على الصورة "إحتفالا بمرور ٢٢ سنه على حديث الصباح والمساء إنتاج المبدعة العظيمة القمر ناهد فريد شوقي،غ بحب عبلة كامل قوى وعلاقتها بماما وعلاقتهم ببعض، شغلهم حديث الصباح والمساء، فيلم هيستريا، ولن اعيش في جلباب ابي، أعظم منتجة فى تاريخ مصر".

المسلسل بطولة خالد النبوى، ليلى علوى، دلال عبدالعزيز، عبلة كامل، احمد خليل، أحمد ماهر، محمد احمد ماهر، منه شلبى، تأليف نجيب محفوظ والإخراج أحمد أحمد صقر.

يذكر أن الفنانة ناهد السباعى شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، ناهد السباعى، نور النبوى، محمود قابيل، خالد ذكى، سيد رجب، والإخراج ياسر سامى.

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IMG_20231117_141817
حديث الصباح والمساء ناهد السباعي ناهد فريد شوقي عبلة كامل خالد النبوي