استطلاع جديد: أغلب الإسرائيليين لا يريدون نتنياهو

كشف استطللاع جديد للرأي في إسرائيل، نشرت نتائجه اليوم الجمعة، عن أن أغلب الإسرائيليين لا يريدون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي بدأت الأصوات تتعالى بالمطالبة بعزله من منصبه، حتي وسط الحرب الحالية على قطاع غزة التي دخلت يومها الـ 42، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

ونشرت نتائج الاستطلاع صحيفة "معاريف" بالتعاون مع مركز "لازار" للأبحاث.

وعندما سئل المشاركون بشأن أيهما أفضل لرئاسة الحكومة، نتنياهو أم الوزير بحكومة الحرب، بيني جانتس، 50% قالوا بيني جانتس 50 %.، في حين قال 29% نتنياهو، بينما أجاب 21 % بأنهم لا يعرفون.

وأظهر الاستطلاع تراجع حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى 17 مقعدا في الكنيست (البرلمان) بعد أن كان 18 مقعدا في الانتخابات الماضية.

في المقابل، حصل حزب جانتس على 42 مقعدا في الاستطلاع، وهو رقم قياسي منذ تشكيله.