بطولة شمال أفريقيا.. منتخب الشباب يتفوق على الجزائر بهدف فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني للشباب، بقيادة وائل رياض، ونظيره الجزائري بتقدم الفراعنة بهدف نظيف أحرزه عبد الرحمن محمد فى الدقيقة 10 من عمر المباراة المقامة بينهما فى بطولة شمال أفريقيا بتونس.



بدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل مكون من : عبد المنعم تامر في حراسة المرمي ، معتز محمد، حسام عوض الله، يوسف السيد، حسن أبوالمعاطي، أحمد كباكا، عبدالرحمن خالد، محمد السيد، محمد عبدالله، عمر خضر، محمد زعلوك.



وتستضيف تونس بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا خلال شهر نوفمبر الحالي، التي تسعى من خلالها المنتخبات للاستعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم، وكان المنتخب التونسي كان من حقق لقب البطولة الماضية، ولكن هذه النسخة من المتوقع أن تكون المسابقة أقوى مع أجيال مميزة للغاية في المغرب ومصر تحديدًا.



وتعادل منتخب مصر للشباب من نظيره الليبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في افتتاح مشواره ببطولة شمال افريقيا المقامة حاليا في تونس، وسجل معتز محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 31 ولكن تم إلغائه من الحكم بداعي وجود خطأ لصالح مرمى المنتخب الليبي، فيما سجل مروان الزقوزي هدف التقدم لمنتخب ليبيا في الدقيقة 32 من خطأ دفاعي ودربكة من دفاع منتخب مصر داخل منطقة الجزاء، والذي سددها لاعب ليبيا بيمينه على يمين حارس منتخب مصر.