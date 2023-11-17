"الانتخابات الرئاسية ومشاركة الشباب" فى ندوة النيل للإعلام بحاسبات الفيوم"صور"

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات وبالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم ندوة بعنوان"الانتخابات الرئاسية ومشاركة الشباب " وذلك فى إطار الحملة الإعلامية لدعم المشاركة السياسية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلى برعاية الكاتب الصحفى دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى تحت شعار "صوتك مستقبلك ٠٠٠٠ انزل وشارك".



جاء ذلك بحضور الدكتورة نبيلة حسن العميد السابق الكلية، الدكتور محمد خفاجى عميد الكلية، الدكتور مصطفي ثابت الأستاذ المساعد بالكلية، محمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام بالفيوم، حنان حمدى مسئول برامج مركز النيل للإعلام



وحاضر فيها الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والإداريين بالكلية.

أكد الدكتور محمد حلمي خفاجي عميد الكلية أن دور الجامعة والكلية هو بناء شخصية الطالب ليس فقط من المادة العلمية بل يوجد انشطة اخري تجعل الطالب انسان مسئول ويشارك بصوته في الانتخابات ويمارس حقه الانتخابي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، فالمشاركة رسالة للعالم اجمع علي وعي الشعب المصري وقدرته علي اتخاذ القرار. واضاف أن مشاركة الشباب يساهم فى نهضة المجتمع .

وقالت الدكتورة نبيلة حسن عميد الكلية السابق أن بلدك هي وطنك وبيتك ومستقبلك فيجب أن لا تتنازل عن حقك في المشاركة الانتخابية ومصر كانت وما زالت بلد الأمن والأمان والمشاركة الإيجابية تسهم فى استكمال مسيرة التنمية.

وتناول احمد الشريف مفهوم المشاركة السياسية وأهدافها وأكد على أن المشاركة السياسية هى حق وواجب وطنى يجب أن يقوم به كل مواطن بإعتبارها أحد أهم معايير الممارسة الديمقراطية فى اى مجتمع وتناول بالشرح والتوضيح أنواع المشاركة السياسية سواء فى ممارسة الحق فى التصويت فى اى استحقاقات انتخابية أو الترشح سواء فى المجالس النيابية أو رئاسة الجمهورية.



وأشار إلى أهمية بناء الوعي الحقيقي وليس الوعي المزيف وأن الوعى الحقيقى يساهم بشكل كبير فى صناعة المستقبل.



ولفت الشريف إلى ضرورة ان يكون الاختيار لمن تراه مناسبا ولابد ان يكون الاختيار علي علم وقناعة بدور كل مرشح وماذا يقدم للفترة القادمة، لافتا إلى أن تكون المشاركة رسالة للعالم ان الشعب المصري واع ومثقف ومدرك لما تمر به البلاد.

وفى كلمته أشار محمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام إلى أهمية حملة "صوتك مستقبلك ...انزل وشارك " والتى بدأت منذ بداية شهر اكتوبر وتنتهى اخر نوفمبر لرفع وعي المواطن المصري للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأكد على أهمية مشاركة الشباب باعتباره عصب المجتمع ويمثل نهضته وقاطرة تقدمه نحو المستقبل ودعا كل طلاب الكلية للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات القادمة خاصة فى ظل التحديات والمخاطر التى تواجه مصر فى الفترة الراهنة والتى تستلزم تكاتف كافة فئات المجتمع للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع

وأكدت حنان حمدي مسئول برامج مركز النيل للإعلام على أهمية العمل على تعزيز مشاركة الشباب فى كافة الاستحقاقات الانتخابية وضرورة بناء الوعى ومواجهة الشائعات وهو ما يقوم به مركز النيل للإعلام ممثلا لقطاع الإعلام الداخلى من خلال محاوره وبرامجه الإعلامية المختلفة .



وأشارت إلى أن حملة صوتك مستقبلك .. انزل وشارك " تستهدف تعزيز المشاركة الإيجابية وان يتم الاختيار بناء على معرفة ووعى بمن يستطيع أن يعبر بمصر الفترة القادمة ومن لديه برنامج انتخابى واضح.

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