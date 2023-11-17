ممثل منظمة الصحة العالمية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.. الوضع في غزة لايزال متقلبا للغاية

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 04:00 م

قال الدكتور ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة إن الوضع فى غزة لايزال متقلبا للغاية كما لاتزال اتصالات المنظمة مع وزارة الصحة والعاملين الصحيين هناك ضئيلة بسبب الأعمال العدائية الشديدة ومحدودية الاتصال.

وأضاف بيبركورن فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو للصحفيين فى جنيف اليوم الجمعة - ان ماتعرفه المنظمة هو أن النظام الصحي في غزة ( جاث على ركبتيه ) الان وأوضح أن 65 % من مرافق الرعاية الأولية لا تعمل وأن 69% من المستشفيات لا تعمل لافتا الى انه من الواضح أن هذا لا يكفي لدعم الاحتياجات التي لا نهاية لها والتي نشأت بسبب الأعمال العدائية.

وقال بيبركورون إنه كان هناك حوالى 3500 سرير فى المستشفيات فى جميع انحاء غزة قبل النزاع واصبح هناك الآن مايقدر بحوالى 1400 سرير فقط بينما بلغ متوسط الأشغال في مستشفيات وزارة الصحة أكثر من 150% حتى أيام قليلة مضت.

وأكد مسؤول المنظمة الدولية أن العمليات البرية النشطة فى مدينة غزة وبالقرب من المستشفيات الى جانب نقص الوقود قد أدت الى توقف حركة فرق الأنقاذ وسيارات الاسعاف في العديد من المناطق.

وأعرب بيبركورن عن قلق منظمة الصحة البالغ إزاء انتشار الأمراض مع حلول موسم الأمطار والشتاء وحذر من أن الاكتظاظ في الملاجئ والنقص العام في المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء غزة قد يؤدى الى زيادة خطر انتقال العدوى.

فى هذا الاطار قال مسؤول المنظمة الدولية إن وزارة الصحة في غزة والأونروا ومنظمة الصحة العالمية سجلت منذ منتصف أكتوبر حوالى 71 الفا و244 حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة و44 الفا و202 حالة اسهال (22،554 حالة لدى الأطفال أقل من 5 سنوات) و808 حالة جدري الماء وأكثر من 14 الف و195 حالة طفح جلدي وحوالى 11 الف حالة من حالات الجرب.

قال بيبركورن ان هناك تقارير تصل الى المنظمة تفيد بأنه تم الاتفاق على الية لادخال الوقود الى غزة واكد ان هذة أخبار مرحب بها ولكن هناك حاجة الى المزيد كما ان هناك حاجة فورية لدخول الوقود بشكل مستدام الى غزة.

وقال بيبركورن ان منظمة الصحة لا تزال تشعر بقلق بالغ بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين والنازحين الذين يقيمون ليس فقط فى مستشفى الشفاء ولكن في جميع المستشفيات الأخرى المحاصرة والتي تواجه أعمال عدائية مكثفة وشدد على انه وبموجب القانون الدولي الانساني يجب حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين وسيارات الاسعاف والمرضى وحمايتهم من جميع أعمال الحرب كما يجب احترام القانون الانساني الدولى.

وأكد مسؤول منظمة الصحة أن المنظمة لا تزال تعمل في غزة كما يعمل موظفوها على تقديم الخدمات على الرغم من المخاطر التى تهدد حياتهم وناشد ضمان المرور الامن للامدادات الطبية والمدنيين داخل قطاع غزة. ضمان وصول الامدادات الطبية لمنظمة الصحة العالمية بأمان الى المستشفيات الكبرى في مدينة غزة وشمال غزة والمستشفيات في جنوب غزة.

قال بيبركورن ان منظمة الصحة العالمية اصدرت خطة الاستجابة التشغيلية الخاصة بها للفترة من أكتوبر 2023 الى يناير 2024 بميزانية اجمالية قدرها 110 ملايين دولار وأكد أن المنظمة بحاجة ماسة الى تمويل مرن.

