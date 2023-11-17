الزمالك يخوض مرانا غدا على فترتين استعدادا لأبوسليم الليبي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران غدًا السبت على فترتين، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأول في التاسعة صباح الغد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، على أن يخوض مرانه الثاني في الثالثة عصرًا.

وسيخوض الزمالك مباراة ودية عصر يوم الأحد المقبل أمام فريق الهلال الليبي كبروفة أخيرة قبل مواجهة بطل ليبيا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.