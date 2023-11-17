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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الفصائل الفلسطينية تقصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صواريخ

رشقات صاروخية
رشقات صاروخية
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أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، رشقة صاروخية على مستوطنات غلاف غزة ومستوطنة عسقلان، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 42 يومًا.

وتسببت الضربات الصاروخية في معاناة كبيرة لأهالي قطاع غزة، حيث تزايد عدد الشهداء الفسطينيين من أبناء القطاع وبالتحديد من بين المدنيين، إذ ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد الشهداء في قطاع غزة تجاوز الـ 11 ألف شهيد وأكثر من 26 ألف مصاب.

وبالتزامن مع إطلاق الفصائل الفلسطينية لدفعة صواريخ على مستوطنات إسرائيل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تمكن منظومة القبة الحديدية من اعترض بعض تلك الصواريخ، فيما فشلت في اعتراض البعض الآخر.

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