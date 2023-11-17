وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة الجزائر في بطولة شمال أفريقيا

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، تشكيل الفراعنة لمواجهة الجزائر، في المباراة المقرر انطلاقها عصر اليوم الجمعة، في بطولة شمال أفريقيا الودية المقامة في تونس.

تشكيل منتخب الشباب أمام الجزائر

وجاء تشكيل منتخب الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر

خط الدفاع: معتز محمد، حسام عوض الله، يوسف السيد، حسن أبو المعاطي

خط الوسط: أحمد كباكا، عبد الرحمن خالد، محمد السيد

خط الهجوم:، عمر خضر، محمد زعلوك، محمد عبد الله

وكان تعادل المنتخب الوطني للشباب بقيادة وائل رياض مع نظيره الليبي 1-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين في افتتاحية بطولة شمال أفريقيا المقامة بدولة تونس.

وتمكن المنتخب الليبي في التقدم بالنتيجة في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بعد خطأ دفاعي من جانب لاعبي المنتخب الوطني، وفي الدقيقة 92 من عمر المباراة نجح محمد زعلوك في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الوطني، بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى لتصل لزعلوك أمام المرمى الخالي ليسجل هدف التعديل.