أحمد حلمي يتذكر كواليس بداية برنامجه "من سيربح البونبون" في "sold out"

تذكر الفنان أحمد حلمي، تفاصيل برنامجه الشهير "من سيربح البونبون" للأطفال، والذى قدمه في بداياته الفنية في العام 2004.

وقال أحمد حلمي خلال لقاءه مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "sold out"، المذاع على قناة سي بي سي، إن الإعلامية سناء منصور لعبت دورا كبيرا في بداية مشواري الفني، وكانت دائما بمثابة الظهر والسند، فكل التحية والشكر لهذه الإعلامية العظيمة.

وتابع: لقد دعاني أحد زملاء الدراسة مهندس الديكور محمد خلف، والذي كان يعمل مخرجا تليفزيونا، وذلك للعمل معه في مبنى الإذاعة والتلفزيون، فلم أتردد لحظة، لأن هذا الكيان بالنسبة لي يمثل حالة خاصة، وقام "خلف" بتحديد موعد لمقابلة الإعلامية سناء منصور رئيس القطاع الفضائي، لكن لم اتمكن من مقابلتها في المرة الأولى بسبب ارتباطها بعدة اجتماعات، وفي المرة الثانية تناولت الحديث معها عن فرصة عمل بالإخراج وليس بالديكور، فوافقت على الفور.

وأضاف حلمي، أن الإعلامية سناء منصور أسندت له العمل كمساعد مخرج مع صديقه المخرج محمد خلف، في برنامج الأطفال "أحلام العصافير"، وفي إحدى الحلقات أعدّ "حلمي" انترفيو مع أحد الأطفال أثناء تصوير حلقات البرنامج، فعندما شاهدت "منصور" شريط الحلقة نال إعجابها بالفكرة، وطالبته بتسجيل 30 حلقة بنفس الفكرة تحت مسمي برنامج "من سيربح البونبون"، والذي عُرض في شهر رمضان 2004.

وواصل حلمي: "بدأنا ننزل نصور بشكل مجنون مع أطفال كتير عشان نلحق نذيع 30 حلقة في رمضان، كنا بنروح أى حضانة واعمل أنا فيها زى المفتش، وادخل أعدى على كل فصل، وافتح وأشوف الأولاد وأشوف أكتر واحد هادي واخده بره أعمل معاه اللقاء، وكان أكتر حاجة بتبسطنى إن الأب والأم مش بيكونوا مصدقين إن ابنهم قال الكلام ده".

كما يتحدث الفنان أحمد حلمي عن تفاصيل أعماله السينمائية، ومشواره الفني، وعلاقته بكبار المؤلفين، والمخرج، والفنانين، في الجزء الثاني من حلقته مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "sold out"، والذي يذاع في التاسعة مساء اليوم الجمعة.