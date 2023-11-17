غدًا.. تحالف الأحزاب المصرية ينظم مؤتمرًا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

ينظم تحالف الاحزاب المصريه الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا غدا السبت، مؤتمرًا بقاعة الأزهر للمؤتمرات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن هذا المؤتمر ينظمه ويرعاه حزب إرادة جيل باسم تحالف الأحزاب المصرية، باعتبار أن الحزب هو مؤسس هذا التحالف.

وقال النائب تيسير مطر، إن هذا المؤتمر بمشاركة كثر من 70 رئيس حزب ووفد كبير من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من نواب البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ وبعض رؤساء النقابات المهنية والعمالية والشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة ووفد من كتلة نواب الشعب.

وصرح الكاتب الصحفي محمود نفادى نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الإعلامي باسم التحالف، بأن هذا المؤتمر هدفه هو الدعوة والحشد وحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات التي ستجرى يوم 10 و11 و12 ديسمبر الجاري لانتخاب والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الكاتب الصحفي محمود نفادي، إن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة الجيل وأمين عام التحالف قرر قيام 20000 شاب من أعضاء أمانة الشباب بالحزب وأيضا أمانات الشباب بأحزاب التحالف بالبدء في حملة كبرى في جميع محافظات مصر تحت عنوان “انزل شارك السيسي رئيسي"، والهدف منها هي الدعوة إلى أكبر حشد في هذه الانتخابات المقبلة وتوجيه رسالة إلى العالم كله بأن الشعب المصري وفي المقدمه الشباب حريصون على المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية وتوجيه رسالة عن مدى اهتمام الشعب المصري وخاصة الشباب بهذه الانتخاب.

وأشار الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الإعلامي باسم التحالف، إلى أن مؤتمر الحزب غدا بقاعة الأزهر للمؤتمرات تم الإعداد له من خلال من خلال لجنة تحت إشراف النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل وتولى رئاستها البرلماني السابق ونائب أول رئيس الحزب رجب حميدة وعضوية النائب ماجد السيد واللواء محسن الفحام وأحمد نصار أمين شباب الحزب والدكتورة الفت رفيق أمينة مرأة ولبنى الديب ومشاركة قوية من جانب كمال حسانين رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية الذى قام بمجهود كبير.