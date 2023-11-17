محافظ المنوفية يلتقي المشرف العام على التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالمحافظة

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه اليوم الجمعة، الدكتور ممدوح العربى المشرف العام على التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالمحافظة، وذلك فى إطار بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهاز التنفيذى للمحافظة والتحالف الوطنى فى خدمة وتنمية المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية أهمية الدور البارز للتحالف الوطنى فى دعم جهود الدولة نحو النهوض بمستوى معيشة المواطنين ولاسيما تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً وتلبية مطالبهم كون الإنسان المصري يأتى على رأس أولويات الجمهورية الجديدة ومستهدفات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التحالف الوطنى يعد شريكاً أساسياً فى عملية البناء والتنمية التى تشهدها الدولة المصرية وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بمختلف المحافظات .

هذا وقد ثمن الدكتور ممدوح العربى جهود محافظ المنوفية فى دعم الفئات الأولى بالرعاية ولا سيما الحالات المرضية من خلال تنظيم لقاءات دورية ويومية للتواصل والاستماع المباشر لمطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ إجراءات فورية عاجلة دعماً لهم مراعاة لحقوقهم، مؤكدًا أنه انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية يسعى التحالف الوطنى بالشراكة مع أجهزة الدولة على توحيد الجهود من أجل الوصول لتعظيم الإستفادة من برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المتنوعة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة لهم.