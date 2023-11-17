محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بطريق 98 رملة بأشمون

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الرصف بطريق 98 الحربي رملة الأنجب/دلهمو بمركز ومدينة أشمون، حيث جار أعمال وضع الطبقة الاسفلتية النهائية بالطريق بداية من قرية دلهمو وحتى قرية لبيشة مرورًا بقرية طهواي ومؤنسة والإنجب ورملة الإنجب بإجمالى أطوال 13 كم، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتى هذا فى إطار المتابعات الميدانية لأعمال التطوير والرصف الجارى تنفيذها بشبكات الطرق والمحاور المرورية الجديدة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمساهمة في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة.

فيما تابع محافظ المنوفية أعمال الرصف الجارى تنفيذها بنطاق المراكز والمدن ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى، حيث جارى صب الأرصفة الجانبية والأعمال التحضيرية بشارع الجيش بمركز الباجور وذلك ضمن (4) مناطق رئيسية بتفرعاتها بنطاق المدينة تنفيذ مديرية الطرق والنقل وبقيمة اعتمادات (56 مليونا و324 ألف جنيه).

وفى مركز الشهداء، تم متابعة أعمال تركيب البلدورات وصب القدمة بالأرصفة الجانبية بشارع حضانة الشروق بطول ٥٠٠ متر، وإستمرار قطع الفرمة بشارع داير الناحية بقرية كفر الشبع بالوحدة القروية بدراجيل بطول 1870 متر، وكذا فرد طبقة السن بشارع الشريف بطول ٣٠٠ متر، وشارع أحمد غانم بطول ٥٠٠ متر بداية من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية، بالإضافة إلى شارع التلواني بداية من شارع النصر حتى المدرسة الفكرية القديمة بطول ٥٠٠ متر، وشارع مدرسة الشهيد طيار بطول ٥٠٠ متر، وشارع عزيز طبانه والمتفرع من شارع النصر بطول ٣٠٠ متر.

كما تم متابعة أعمال التنسيب والتمهيد لوضع طبقة الأساس بشارع محمد فريد بمدينة منوف تمهيدًا لأعمال الرصف بداية من تقاطع أحمد عرابى القبلى وحتى تمثال الشهيد أحمد شاطر بمجموع أطوال (900) متر، وذلك ضمن (4) مناطق رئيسية بنطاق المدينة بقيمة إجمالية 16 مليون و802 ألف جنية، حيث تم الإنتهاء من الرفع المساحى وقطع الفرمة وتركيب البلدورات وإنشاء الأرصفة الجانبية بمنطقة عزبة المحطة، كما جارى البدء فى الأعمال التحضيرية لرصف منطقة عزبة القشلا تمهيدا لرصف بلاط الإنترلوك لإضفاء المظهر الحضارى كونها منطقة حيوية وهامة.

هذا وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة ولاسيما مشروعات الرصف لتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة، مؤكدًا على أننا مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة.

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