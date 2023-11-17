مجلة الكرازة المرقسية تحتفي بقداسة البابا تواضروس بمناسبة ذكرى تجليسه

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددا جديدًا من مجلة الكرازة، برقم 43 و44 في السنة 51 لصدور المجلة وبتاريخ 30 بابة 1740 للشهداء، وخصص هذا العدد للاحتفال بذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني كبطريركًا للكنيسة القبطية الإرثوذكسية على الكرسي المرقسي.



وحمل غلاف العدد الجديد صورة لقداسته محتفلة بالعيد الحادي عشر لتجليس البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي.

وجاء افتتاحية العدد الجديد بقلم البابا تواضروس بمقالة افتتاحية حملت عنوان «يا من تحبه نفسي»، موضحًا أن المحبة صفة أساسية في جميع أسفار الكتاب المقدس سوا محبة الله للانسان أو محبة الانسان لله وهما وجهان لعملة واحدة.

كما تستعرض الصفحات التالية أخبار نشاط البابا تواضروس في الأيام القليلة الماضية، خلال متابعته لأوضاع الإيبارشيات في الداخل والخارج.



ويذخر العدد بمقالات تتناول ملامح متعددة في شخصية وخدمة البابا تواضروس في سياق الاحتفال بعيد تجليسه الحادي العشر يوم السبت المقبل، بالإضافة لعدد من المقالات لأساقفة الكنيسة منها «الصليب في حياتنا» للأنبا بنيامين، مطران المنوفية، «حكايات من الفن القبطي» للأنبا مارتيروس، «الجهاد الإيجابي» الأنبا مكاريوس، إضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

كما عرضت المجلة في صفحاتها الأخير أخبار الكنيسة في الداخل والخارج من رسامات وسيامات وتكريس في إيبارشيات الكرازة المرقسية في مصر وبلاد المهجر.