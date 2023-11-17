حزب الله اللبناني: استهدفنا تجمعًا عسكريًا إسرائيليًا وحققنا إصابات مباشرة

أعلن حزب الله، اليوم، استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين عبر الحدود، وقال إنه حقق "إصابات مباشرة".

من جهتها، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم، إن القوات الإسرائيلية قصفت صباحاً أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب في جنوب لبنان، بينما قصفت خلال الليل أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية. كما أغار الطيران الحربي مساء أمس على محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة.

وتابعت الوكالة أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلق طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، فيما كانت "القنابل المضيئة تملأ سماء القطاعين الغربي والأوسط".

ويأتي هذا بينما أعلن حزب الله، الخميس، أنه استهدف 7 مواقع عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية للبنان، مشيرا إلى تحقيق "إصابات مباشرة"، بينما رد الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي على بلدات حدودية لبنانية.